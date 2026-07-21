Πιερία: Επιχείρηση απομάκρυνσης παράνομα τοποθετημένων ομπρελών από τις παραλίες της Σκοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα

Στην απομάκρυνση των ομπρελών και των σταθερών τους βάσεων κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Σκοτίνας και του Νέου Παντελεήμονα προχώρησε το τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του δήμου Δίου-Ολύμπου με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας.

Η υπηρεσία πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και απομάκρυνση αντίστοιχων παράνομα τοποθετημένων κατασκευών με σιδερένιες ή τσιμεντένιες βάσεις κατά μήκος του αιγιαλού, στο πλαίσιο της ασφάλειας των λουόμενων.

Η Κτηματική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι κάθε μορφή κατάληψης, από επαγγελματίες ή ιδιώτες, συνιστά παράνομη πράξη, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση των αυθαίρετων σταθερών κατασκευών από την κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού παραλίας.

Παράλληλα, ο δήμος Δίου-Ολύμπου απευθύνει έκκληση προς τους δημότες, επισκέπτες του Δήμου και προς τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες, να μην τοποθετούν ομπρέλες και άλλες αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ