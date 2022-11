Philoxenia-Hotelia: 335 εκθέτες από 18 χώρες και 3.500 συναντήσεις από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου

Με 335 εκθέτες από 18 χώρες, 115 hosted buyers από 35 χώρες, μία επιχειρηματική αποστολή 158 ατόμων από το Ιρακινό Κουρδιστάν συντονισμένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Ερμπίλ, 3.500 προγραμματισμένα ραντεβού και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων εγκαινιάζονται στις 18 Νοεμβρίου οι εκθέσεις Philoxenia και Hotelia, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 20 του μηνός. Στο ίδιο διάστημα η ΔΕΘ-Helexpo υποδέχεται στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης τη Real Estate Expo North, που έρχεται να καλύψει τις βορειοελλαδικές επενδυτικές ανάγκες στον χώρο της κτηματαγοράς και αποτελεί μια συνδιοργάνωση με την RM International.

Στη Philoxenia, που έχει φέτος Τιμώμενη Χώρα την Αρμενία και Τιμώμενη Περιοχή τον δήμο Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχουν 235 εκθέτες, ενώ από τους hosted buyers το 97% έρχεται για πρώτη φορά στην έκθεση. Μάλιστα, μετά τη λήξη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν γι’ αυτούς τρία fam trips σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον Δήμο Επιδαύρου και το Επιμελητήριο Κιλκίς. Στην τουριστική έκθεση συμμετέχουν επίσης το υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, ο Τουριστικός Οργανισμός της Αρμενίας το υπουργείο Τουρισμού της Βουλγαρίας και ο Τουριστικός Οργανισμός της Σερβίας. Χορηγός της Philoxenia είναι η EPSILON HOSPITALITY.

Η Philoxenia πλαισιώνεται από πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις και ημερίδες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το Συνέδριο της, που φέτος θα εστιάσει στον αθλητικό τουρισμό, τις καλές πρακτικές και ευκαιρίες ανάπτυξης του στο οικονομικό και στο τουριστικό επίπεδο. To Συνέδριο με Χορηγό Φιλοξενίας τη Fraport πραγματοποιείται στις 19 Νοεμβρίου στο Περίπτερο 14. Την εναρκτήρια ομιλία του θα κάνει ο υπουργός Τουρισμού, κ. Βασίλης Κικίλιας, ενώ στο συνέδριο θα συμμετάσχουν αναγνωρισμένοι ομιλητές.

Στη Philoxenia συμμετέχουν επίσης το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του και τις δύο εκθέσεις), αλλά και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς ΞΕΕ, ΣΕΤΕ, ΗΑΤΤΑ, ΠΟΞ, ΣΕΤΚΕ (υπό την αιγίδα των οποίων βρίσκεται η έκθεση).

Εν τω μεταξύ η ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία με την ομάδα Greek Instagrammers Events προσκάλεσαν φωτογράφους κάθε επιπέδου (επαγγελματίες ή μη) να στείλουν φωτογραφίες για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό με θέμα «Philoxenia & Travel». Στόχος του διαγωνισμού ήταν η δημιουργία ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας που θα αναδεικνύει τη χώρα μας ως έναν όμορφο και φιλόξενο ταξιδιωτικό προορισμό και όπου τελικά συμμετέχουν 87 φωτογράφοι. Παράλληλα με τις εκθέσεις, στο Σ.Κ. Ι. Βελλίδης θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ εργασίας από τη Skywalker, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συνεντεύξεις πρόσληψης προσωπικού με τουριστικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Μαζί με τη Philoxenia πραγματοποιείται και η Hotelia, η καθιερωμένη έκθεση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, που παρουσιάζει ό,τι πιο νέο στους τομείς των ξενοδοχείων, της εστίασης και της καφεστίασης και προσέλκυσε φέτος 100 εκθέτες.

Στις παράλληλες εκδηλώσεις της Hotelia περιλαμβάνονται οι ενότητες: α. All About Gastronomy (με την επιμέλεια της εταιρείας Chef Stories), όπου θα παρουσιαστούν δράσεις με ιδιαίτερες γεύσεις και ιδέες, μοναδικοί συνδυασμοί προϊόντων και βραβευμένοι παραγωγοί, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις κάθε ενδιαφερόμενου επαγγελματία. Στο τραπέζι της ειδικής ενότητας dining area στο περίπτερο 9, στις 3 ημέρες της έκθεσης, θα γίνουν masterclasses και θα παρουσιαστούν γευστικά τοπικά προϊόντα, άριστης ποιότητας, με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, από διάφορες περιοχές της χώρας, σε μοναδικούς συνδυασμούς με θέμα «My Local Greek Choice» και β. το All About Café, που αποτελεί μια ενότητα αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ με workshops και με τον μοναδικό Latte Art ThrowDown Competition. Καταξιωμένοι baristas και roasters θα εντυπωσιάσουν με τις τεχνικές και τις δεξιότητές τους και θα αποκαλύψουν μέσα από μια σειρά σεμιναρίων και παρουσιάσεων τις αρωματικές «συνταγές» του καφέ στους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και στους λάτρεις του στο Περίπτερο 12 με Μέγα Χορηγό το Barista’s Gold της Νουνού και Χορηγό Μηχανολογικού Εξοπλισμού την εταιρεία Eurogat.

Η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Η «καρδιά» του τουρισμού θα χτυπά στη Θεσσαλονίκη το τριήμερο 18 με 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, κ. Τάσος Τζήκας, κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου για τις επόμενες διοργανώσεις του εθνικού εκθεσιακού φορέα, χαρακτηρίζοντας το τουριστικό δίδυμο Philoxenia-Hotelia ως το σημαντικότερο τουριστικό γεγονός στη χώρα, ενώ καλωσόρισε και την Real Estate Expo North στην πόλη.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του εκθεσιακού φορέα, κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, υπογράμμισε τη διεθνοποίηση των δύο εκθέσεων και το σημαντικό ενδιαφέρον των προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών που ξεπερνούν τους 115 από 35 χώρες.

Η Philoxenia με τη μακρά της εμπειρία βρίσκει σήμερα ένα πολύ καλύτερο τουριστικό περιβάλλον στην πόλη, σημείωσε ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, επισημαίνοντας πως μετά από δύο δύσκολα χρόνια η Θεσσαλονίκη είναι sold out και κάθε μήνας είναι ο… μήνας της.

Το ισχυρό της brand ενισχύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερο η Philoxenia, σύμφωνα με την πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου, η οποία μάλιστα σημείωσε πως οι κλαδικές εκθέσεις της ΔΕΘ-Helexpo έχουν εκτοξευθεί εντυπωσιακά.

Πρώτη φορά η Αρμενία γίνεται Τιμώμενη Χώρα σε μια έκθεση στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο επίτιμος πρόξενος της Δημοκρατίας της Αρμενίας, κ. Akis T. Dagazian, ο οποίος χαρακτήρισε το γεγονός αυτό ως ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών, που έχουν μεγάλο περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης.

Τη Philoxenia επέλεξε ο δήμος Ηρακλείου να είναι η πρώτη έκθεση όπου συμμετέχει, για να παρουσιάσει το ανανεωμένο του τουριστικό προϊόν, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος αναπτυξιακού προγραμματισμού-ψηφιακού μετασχηματισμού, ολοκληρωμένης ανάπτυξης υπαίθρου και τουρισμού, κ. Γιώργος Σισαμάκης. Τόνισε μάλιστα πως, πέραν της προβολής αυτής, ο δήμος θα μεταφέρει με την παρουσία του στην έκθεση την εμπειρία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Έκανε δε γνωστό πως αναμένεται μεγάλη αποστολή από τον δήμο στη Philoxenia.

Την επιθυμία των ξενοδόχων να αλλάξει η Θεσσαλονίκη… πίστα την επόμενη ημέρα μετέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, κ. Ανδρέας Μανδρίνος.

Περισσότεροι από 50 ξένοι επενδυτές θα βρεθούν στη Real Estate Expo North, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RM International, συνδιοργανώτριας της έκθεσης για το real estate, κ. Κωστή Μοσχονά. Όπως σημείωσε, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης και η σχέση της με τα Βαλκάνια είναι σημαντικό σημείο για την ανάπτυξη της κτηματαγοράς στην περιοχή.

Τη Philoxenia επέλεξε το Thessaloniki Convention Bureau (TCB) για να παρουσιάσει την Greek Meetings Alliance, μια στρατηγική συμμαχία του με το This is Athens Convention & Visitors Bureau και τον HAPCO, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του TCB, κ. Γιάννης Ασλάνης, σημειώνοντας πως η ανάπτυξη του κομματιού MICE είναι μια σημαντική ευκαιρία για τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες.

Τη δυναμική με την οποία συνεχίζει τις εκθεσιακές της δράσεις η ΔΕΘ-Helexpo υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, κ. Αλέξης Τσαξιρλής.

Τέλος, στο All About Café που φιλοξενεί η Hotelia αναφέρθηκε ο κ. Βαλάντης Λαμπριανίδης της εταιρείας Valenio, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του καφέ μέσα από εκδηλώσεις, σεμινάρια και διαγωνισμούς. Η δε Σύλβια Κουμεντάκη των Chef Stories μίλησε για τα επτά διαφορετικά masterclasses συν ένα αφιερωμένο στον δήμο Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του All About Gastronomy, θεματικού αφιερώματος της Hotelia.

Top επενδυτικό προορισμό στο real estate χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος Τζάρος, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της Real Estate Expo North στην πόλη.