Πεζεσκιάν: «Ζωντανός ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ – Δεν έχουμε πυρηνικές φιλοδοξίες»

Ο Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαίρει «άκρας» υγείας δήλωσε σε συνέντευξή του σε αμερικανικό ΜΜΕ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν προσθέτοντας ότι η χώρα του δεν έχει πυρηνικές φιλοδοξίες.

Η κατάσταση του Χαμενεΐ αποτελεί μυστήριο από τότε που φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αεροπορικών πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του, τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και σε αρκετά μέλη της οικογένειάς του.

Ο νεότερος Χαμενεΐ έχει περάσει στην αφάνεια και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει φωτογραφηθεί από τη στιγμή που ανέλαβε τη θέση του επόμενου ανώτατου ηγέτη του καθεστώτος.

Όταν ρωτήθηκε από τον Μπρετ Μπάιερ, παρουσιαστή της εκπομπής «Special Report» του Fox News, πότε είδε για τελευταία φορά από κοντά τον Χαμενεΐ, ο Ιρανός Πρόεδρος απάντησε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν «πριν από περίπου έναν μήνα» και είχαν «συνομιλίες».

«Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες. Πριν από περίπου έναν μήνα, ενάμιση μήνα», είπε ο Πεζεσκιάν. «Συναντηθήκαμε για περίπου επτά ώρες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Μπάιερ ζήτησε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ και για το αν είναι σε θέση να ασκήσει τη διακυβέρνηση.

«Βεβαιότατα, απολύτως», απάντησε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει συμβουλές και κατευθύνσεις από τον Χαμενεΐ.

Όταν πιέστηκε να εξηγήσει γιατί ο ανώτατος ηγέτης δεν έχει απευθυνθεί δημόσια στους πολίτες από την έναρξη του πολέμου, ο Πεζεσκιάν απέδωσε την απομόνωση του Χαμενεΐ στην «έλλειψη ασφάλειας που προκλήθηκε από τη δράση ξένων», τους οποίους χαρακτήρισε «επιτιθέμενους».

Δημοσίευμα του περιοδικού «The Atlantic» επικαλούμενο πηγές στην Τεχεράνη ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ ήταν είτε νεκρός είτε εγκεφαλικά νεκρός, ενώ άλλες πηγές πίστευαν ότι ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο πρόεδρος Τραμπ αμφισβήτησε το δημοσίευμα, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης είναι νεκρός. «Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι νεκρός», δήλωσε σε συνέντευξή του στον συντηρητικό σχολστή Γκλεν Μπεκ.

«Κι αν είναι, τότε στήνουν μια πολύ καλή παράσταση, γιατί μιλούν συνεχώς για το ότι θα επιστρέψουν να συζητήσουν μαζί του και να λάβουν την τελική του έγκριση για διάφορα ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα κατά τα πλήγματα, «στην αριστερή πλευρά του σώματός του, στο χέρι, στο πόδι, παντού».

Τι είπε για τα πυρηνικά

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικής βόμβας, δηλώνοντας παράλληλα ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να θέσει το πυρηνικό του πρόγραμμα υπό διεθνή επιθεώρηση. Επιπλέον, επέρριψε στην Ουάσιγκτον την ευθύνη για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος διαρκεί σχεδόν επτά μήνες, κατηγορώντας την ότι εμποδίζει τη διπλωματία.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «Θέλετε πυρηνική βόμβα ή όχι;» ο Πεζεσκιάν απέρριψε κατηγορηματικά την υπόθεση αυτή.

«Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Ο μακαριστός και σεβαστός ανώτατος ηγέτης μας είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι, βάσει θρησκευτικού διατάγματος, κάτι τέτοιο είναι αντίθετο προς τη θρησκεία. Είναι παράνομο», δήλωσε.

Η δημόσια διάψευση από την πλευρά του Ιρανού ηγέτη ήρθε εν μέσω μακροχρόνιου διεθνούς ελέγχου σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς.

Αυτό αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη θα ήταν πρόθυμη να μειώσει τα επίπεδα εμπλουτισμού και να επιτρέψει εξωτερικούς ελέγχους, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το πυρηνικό ζήτημα.

«Όσο για τα όπλα μαζικής καταστροφής… δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να τα αραιώσουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε ελέγχους», πρόσθεσε ο ίδιος.