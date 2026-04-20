Πεζεσκιάν: Στο Ιράν υπάρχει ιστορικά βαθιά δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν , Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι στο Ιράν εξακολουθεί να υπάρχει «βαθιά ιστορική δυσπιστία» απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά ότι «η τήρηση των δεσμεύσεων παραμένει η βάση για έναν ουσιαστικό διάλογο».

«Εκτός από τη βαθιά δυσπιστία του Ιράν απέναντι στο ιστορικό της συμπεριφοράς και των πράξεων της αμερικανικής κυβέρνησης, τα αντιπαραγωγικά και αντιφατικά μηνύματα των Αμερικανών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες μεταφέρει ένα πικρό μήνυμα: επιδιώκουν την παράδοση του Ιράν. Ο λαός του Ιράν δεν θα υποκύψει στον εκβιασμό», έγραψε στο X.