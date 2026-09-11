Πεζεσκιάν: «Σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο» οι πιέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Σε «κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο» έχουν φτάσει οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν , δήλωσε την Παρασκευή ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ινδία, παραμονή της συνόδου κορυφής των BRICS.

«Το Ιράν έχει υποστεί αυστηρές κυρώσεις τα τελευταία χρόνια και αυτές οι πιέσεις έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο τους τελευταίους μήνες μετά τη στρατιωτική επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν», ανέφερε.

«Ο κόσμος περνά περίοδο πρωτοφανούς πολυπλοκότητας»

Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ασταθές, σημειώνοντας πως «ο κόσμος διέρχεται αυτή τη στιγμή μια περίοδο πρωτοφανούς πολυπλοκότητας».

Όπως τόνισε, όταν μια χώρα δέχεται ταυτόχρονα πολιτικές, στρατιωτικές, εμπορικές και οικονομικές πιέσεις, οι συνέπειες δεν περιορίζονται στο εσωτερικό της, αλλά επηρεάζουν και την ευρύτερη διεθνή οικονομία.

Οι επιπτώσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν, το οποίο βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπο με αυστηρές διεθνείς κυρώσεις, δέχθηκε επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, μέσω του οποίου περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Ο αποκλεισμός συνεχίζεται έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και εξακολουθεί να ασκεί ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.