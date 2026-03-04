Πεζεσκιάν προς τις χώρες του Κόλπου: ΗΠΑ και Ισραήλ δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να αμυνθούμε

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, εξέφρασε τη θέση του για την ανάγκη άμυνας απέναντι στην «αμερικανο-σιωνιστική στρατιωτική επιθετικότητα», τονίζοντας τη σημασία της κυριαρχίας και της σταθερότητας της περιοχής μέσω συλλογικών προσπαθειών.

Σε ανάρτησή του απευθύνθηκε στις χώρες του Κόλπου τονίζοντας ότι παρά τις διπλωματικές προσπάθειες να αποτραπεί ο πόλεμος, η στρατιωτική επιθετικότητα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ άφησε τη χώρα με μοναδική επιλογή την άμυνα.

«Σεβόμαστε την κυριαρχία σας και πιστεύουμε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα της περιοχής πρέπει να επιτευχθούν μέσω των συλλογικών προσπαθειών των εθνών της», δήλωσε.