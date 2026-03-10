Πεζεσκιάν: Όποιος έχει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν , τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι αντίπαλοι που πιστεύουν πως μπορούν να καταστρέψουν τη χώρα του πάσχουν από «ψευδαισθήσεις», την στιγμή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Αναλυτικά, ο Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησης που έκανε σήμερα Τρίτη (10/03) στο Χ, τόνισε αρχικά ότι: «Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της Ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι: «Όποιος έχει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα από την Ιστορία. Επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έφυγαν, το Ιράν άντεξε».