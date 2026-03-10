Πεζεσκιάν: Όποιος έχει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι αντίπαλοι που πιστεύουν πως μπορούν να καταστρέψουν τη χώρα του πάσχουν από «ψευδαισθήσεις», την στιγμή που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.
Αναλυτικά, ο Πεζεσκιάν, μέσω ανάρτησης που έκανε σήμερα Τρίτη (10/03) στο Χ, τόνισε αρχικά ότι: «Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της Ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα».
Στη συνέχεια σημείωσε ότι: «Όποιος έχει την ψευδαίσθηση της καταστροφής του Ιράν δεν γνωρίζει τίποτα από την Ιστορία. Επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έφυγαν, το Ιράν άντεξε».