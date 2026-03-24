Πεζεσκιάν: Όλο και πιο πολλές χώρες της περιοχής εκφράζουν την αποστροφή τους για ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι όλο και περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής και των γειτονικών χωρών καταδικάζουν τις ΗΠΑ και τον σύμμαχό τους το Ισραήλ για τα «εγκλήματά» τους.

«Οι λαοί του Πακιστάν, της Τουρκίας, του Ιράκ, του Λιβάνου, της Αιγύπτου και των αραβικών χωρών εκφράζουν δυναμικά την αποστροφή τους προς την Αμερική, το Ισραήλ και τα εγκλήματά τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι καρδιές των ελεύθερων λαών του κόσμου δεν είναι με τους σιωνιστές» τόνισε ακόμη, ενώ πρόσθεσε ότι η διασφάλιση της «σταθερότητας στην περιοχή είναι δυνατή μόνο μέσω της συνεργασίας και του σεβασμού της βούλησης των εθνών».