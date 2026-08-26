Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν «τίποτα» με την οικονομική πίεσή τους

Οπρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τετάρτη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δε θα καταφέρουν «τίποτα» με τις νέες οικονομικές πιέσεις που ασκούν στην Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

«Με τα μέτρα που προβλέπονται από τις οικονομικές υπηρεσίες της κυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτε και κατά τη διάρκεια του πολέμου», είπε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ παρουσίασε τη Δευτέρα, σχέδιο που έχει στόχο να «προκαλέσει οικονομική ασφυξία» στο Ιράν, ενισχύοντας τις απειλές για αμερικανικές κυρώσεις και προειδοποιώντας τις χώρες να μη συμμετάσχουν στην εκστρατεία αυτή.

«Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε ο Πεζεσκιάν.

Στο μεταξύ, ο ιρανικός στρατός δήλωσε ότι όλα τα οπλικά συστήματα που υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια του πολέμου έχουν αποκατασταθεί και ότι νέα έχουν εισαχθεί στη χώρα.

«Τα συστήματα όλων των δυνάμεων που είχαν υποστεί ζημιές έχουν αποκατασταθεί, και νέα συστήματα έχουν επίσης εισαχθεί», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του στρατού, Μοχαμάντ Ακραμίνια.

«Νέα συστήματα έχουν φθάσει χάρη στην αμυντική βιομηχανία, στον στρατό, και ορισμένα έχουν επίσης εισαχθεί από το εξωτερικό. Αυτοί οι εξοπλισμοί έχουν ενισχύσει τις ικανότητές μας μάχης», πρόσθεσε.