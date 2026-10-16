Πεζεσκιάν: « Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα – Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο»

Οπρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υποστήριξε την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμος για διάλογο, ενώ καταδίκασε τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της χώρας του.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Γεωργίας, Ιρακλί Κομπαχίτζε, στο περιθώριο συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, που πραγματοποιείται στο Γερεβάν, την πρωτεύουσα της Αρμενίας.

«Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θεωρούμε δόλια την κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον της χώρας μας», ανέφερε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

«Ήμασταν πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Πιστεύουν ότι μπορούν να μας αναγκάσουν να συνθηκολογήσουμε, αλλά εμείς δεν θα υποκύψουμε στον καταναγκασμό», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης «αδικαιολόγητες και απάνθρωπες».

Το Ιράν ζητά στενότερες σχέσεις με τη Γεωργία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την κατάρτιση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τεχεράνης και Τμπιλίσι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών επηρεάζονται από τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος ιρανικών αεροπορικών εταιρειών. Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γεωργίας είχε ανακοινώσει ότι θα συμμορφωθεί με το καθεστώς των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ ο Κομπαχίτζε είχε διευκρινίσει ότι η χώρα του δεν επιβάλλει δικές της διμερείς κυρώσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Tasnim, ο Γεωργιανός πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις γειτονικών χωρών. Ωστόσο, το γραφείο του δεν εξέδωσε ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι διατύπωσε τη συγκεκριμένη θέση κατά τη συνάντηση.

Η Τεχεράνη επιδιώκει, μέσω των επαφών της με χώρες της περιοχής, να διατηρήσει και να ενισχύσει τις διπλωματικές και οικονομικές της σχέσεις, την ώρα που οι αμερικανικές κυρώσεις εξακολουθούν να περιορίζουν τις δυνατότητές της σε κρίσιμους τομείς, μεταξύ των οποίων και οι αερομεταφορές.