Πεζεσκιάν από ΟΗΕ: Το Ιράν δεν θα σκύψει το κεφάλι – Κανείς δεν θα «στρέψει» το Ορμούζ εναντίον μας

Το μήνυμα ότι το Ιράν «δεν θα σκύψει ποτέ το κεφάλι, ούτε θα γονατίσει» στέλνει ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απαντώντας στις απειλές που εκτόξευσε από το ίδιο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μία ομιλία «απάντηση» στον Αμερικανό πρόεδρο, ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε πως «οι κυρώσεις, η αυξημένη πίεση, ο εκφοβισμός, θα ενισχύσουν την αντίσταση του ιρανικού λαού».

Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε μεταξύ άλλων, όπως μετέδωσε το CNNi, πως «ένας κόσμος χωρίς εξουσία είναι επικίνδυνος, αλλά ένας κόσμος που καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα του πολέμου και του εκφοβισμού δεν θα είναι ασφαλής».

«Δεν πρέπει να οικοδομήσουμε έναν κόσμο στον οποίο η στρατιωτική ισχύς αντικαθιστά τη νομιμότητα, η τρομοκρατία αντικαθιστά την πολιτική και τις διαπραγματεύσεις και ο πόλεμος αντικαθιστά τον διάλογο και τη διπλωματία» δήλωσε απευθυνόμενος στους παγκόσμιους ηγέτες.

Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν απηύθυνε έκκληση σε όλο τον κόσμο να συνεργαστεί για την επιδίωξη της ειρήνης.

«Το Ιράν απλώνει το χέρι του προς τον κόσμο, τον προσκαλούμε. Καλούμε τον κόσμο, όχι λόγω αδυναμίας, αλλά λόγω της βαθιάς πίστης στη δική μας δύναμη και σταθερότητα, να συνεργαστεί, με την πεποίθηση ότι κανείς σε αυτήν την περιοχή δεν θα είναι μόνος του», είπε.

«Είτε θα χτίσουμε (σ.σ. αυτόν τον κόσμο) μαζί, είτε θα πρέπει να ζήσουμε μαζί υπό συνθήκες ανασφάλειας. Επιδιώκουμε ένα αξιοπρεπές μέλλον στο οποίο η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα γίνουν αναφαίρετα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους» συμπλήρωσε ο Ιρανός ηγέτης.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την πυρηνική τεχνολογία «για την πρόοδο, όχι για να απειλήσει τις κοινωνίες με όπλα», προσθέτοντας ότι η χώρα του επιθυμεί «να συνεργαστεί και να συμπράξει για την ασφάλεια».

«Μας κλείνουν την πρόσβαση στην δική μας πλωτή οδό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει σε κανένα έθνος να χρησιμοποιήσει το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα να «επιβάλει την επιθετικότητά του πάνω μας».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κάποιους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση και να επιβάλουν τα συμφέροντά τους από μια πλωτή οδό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν αυτό το πέρασμα για να επιβάλουν την επιθετικότητά τους, να επιβάλουν την ανασφάλεια και να μας απαγορεύουν την πρόσβαση στις δικές μας πλωτές οδούς», δήλωσε στη σημερινή σύνοδο κορυφής στη Νέα Υόρκη.

«Μας κλείνουν την πρόσβαση στην δική μας πλωτή οδό», είπε ο Πεζεσκιάν.

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι επιδιώκει τη συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια στην περιοχή. «Το Ιράν δεν βλέπει τους γείτονές του ως αντιπάλους» πρόσθεσε.

Ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε επίσης στην πολύνεκρη επίθεση των ΗΠΑ στο σχολείο θηλέων της Μινάμπ, καταγγέλλοντας ότι οι Ιρανοί «υπήρξαν θύματα τρομοκρατίας».