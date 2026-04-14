Πέτσας για Λαζαρίδη: Λάθος επικοινωνιακός χειρισμός – Περιμένω απάντηση από το υπουργείο Παιδείας

Κριτική για λάθος επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης ασκεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριο Λαζαρίδη, καθώς τα «πυρά» της αντιπολίτευσης ότι δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως ειδικός επιστήμονας το 2007 συνεχίζονται.

«Το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μακάριος Λαζαρίδης το 2007 και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση» δήλωσε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

«Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φαίνεται να είχε προσληφθεί το 2007 να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσλήφθηκε και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του» συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ανέφερε πως «έχει γίνει λάθος χειρισμός της υπόθεσης εν συνόλω επικοινωνιακά».

«Πρέπει να υπάρξουν καθαρές τοποθετήσεις, ειδάλλως θα δώσουμε στην αντιπολίτευση τον χώρο να βάλλει κατά του πρωθυπουργού, χωρίς η ίδια η κυβέρνηση να έχει τοποθετηθεί» δήλωσε μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας ότι «δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων, να κατηγορεί κάποιος συλλήβδην τον πρωθυπουργό για τέτοιες συμπεριφορές».