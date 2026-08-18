Πέτρος Παππάς: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή

Συνέντευξη στον Σταύρο Αλχατζίδη

“Δεν δίνουμε μάχη για τη δεύτερη θέση, ούτε για να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός”. Με τη φράση αυτή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς δίνει το στίγμα του κόμματος για τις εκλογές. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ” ΠΟΛΙΤΙΚΗ” περιγράφει σε ποιους τομείς θα πρέπει να δώσει έμφαση το ΠΑΣΟΚ, ενώ απαντά και στο πόσο “άνετα” νιώθει ο ίδιος μετά την μετακίνηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα και τέλος απαντά αν θα πρέπει να περιμένουμε “εκπλήξεις” αναφορικά με το θέμα των συνεργασιών.

1. Τον Σεπτέμβριο μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενόψει των εθνικών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά παραμένει πρώτη και δεύτερος εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ ποιος είναι;

Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη και η πολιτική αλλαγή. Δεν δίνουμε μάχη για τη δεύτερη θέση ούτε για να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός.

Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε, απέτυχε, ηττήθηκε επανειλημμένα και δεν κατάφερε να κρατήσει ενωμένο ούτε το κόμμα του. Για περισσότερο από δύο χρόνια οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τη βουλευτική αποζημίωση ενός πρώην πρωθυπουργού που είχε επιλέξει να παραμένει κοινοβουλευτικά μουγγός. Σήμερα επιχειρεί ένα επικοινωνιακό rebranding, ανακυκλώνοντας πρόσωπα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει εντατικά τη μάχη για να πείσει ότι υπάρχει πραγματική εναλλακτική: Σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση με προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και πολλά αξιόλογα στελέχη. Το πολιτικό σκηνικό είναι εξαιρετικά ρευστό. Οι εκλογές είναι αγώνας δρόμου και αυτός o αγώνας θα κριθεί από την παρουσία μας μέσα στην κοινωνία.

2. Το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε ποιους τομείς θα πρέπει να δώσει έμφαση;

Στην καθημερινότητα: ακρίβεια, στέγη, μισθοί, ενέργεια και, βεβαίως, ΕΣΥ. Ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει ως μεταρρύθμιση πρόχειρες ανακαινίσεις βιτρίνας, ενώ λείπουν γιατροί, νοσηλευτές, εξοπλισμός και ουσιαστικός λειτουργικός σχεδιασμός. Αυτό δεν είναι αναγέννηση αλλά απαξίωση του ΕΣΥ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Η αναπτυξιακή της προοπτική υποβαθμίζεται: απώλεια αεροπορικών συνδέσεων, αποβιομηχάνιση, έλλειμμα νέου παραγωγικού μοντέλου και λίγες ποιοτικές διέξοδοι για τους νέους. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να έχει εξελιχθεί σε μια πόλη που στηρίζει δυσανάλογα την οικονομία της στα καφέ και σε κάποιες επιχειρήσεις εστίασης. Στη δυτική Θεσσαλονίκη οι ανισότητες είναι ακόμη εντονότερες: περιβαλλοντική μόλυνση, ανεπαρκείς συγκοινωνίες, ελάχιστο πράσινο, χαμηλότερα εισοδήματα, εγκληματικότητα και συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Χρειάζεται ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, νέο παραγωγικό μοντέλο, πράσινες υποδομές και ισόρροπη ανάπτυξη.

3. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει την αυτόνομη πορεία. Ωστόσο και πάλι κυκλοφορούν σενάρια περί συνεργασιών. Να περιμένουμε εκπλήξεις;

Η επιλογή είναι καθαρή: Πολιτική αυτονομία. Δεν ζητάμε ψήφο για να γίνουμε την επόμενη ημέρα συμπλήρωμα άλλων. Με τη ΝΔ έχουμε διαφορετικό σχέδιο, με την ακροδεξιά δεν υπάρχει συζήτηση και δεν υπάρχει καμία πολιτική βάση συνεργασίας με το Ι.Χ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Υπάρχει και σοβαρό ζήτημα διαφάνειας. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα Τσίπρα και αυτή την τόσο ακριβή πολιτική και επικοινωνιακή επιχείρηση; Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη χρηματοδότηση; Τι εξαρτήσεις έχουν δημιουργηθεί; Σε ποιους λογοδοτεί και ποιων οικονομικών συμφερόντων τις επιδιώξεις υπηρετεί; Όσο δεν δίνονται καθαρές απαντήσεις, τα ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά.

4. Εκλεχθήκατε με τον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα βρίσκεστε στο ΠΑΣΟΚ. Πόσο «άνετα» αισθάνεστε;

Απολύτως άνετα. Βρίσκομαι στον φυσικό πολιτικό μου χώρο. Υπήρξα για πολλά χρόνια ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και ιδεολογικά ανήκω στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και τη δημοκρατική Κεντροαριστερά.

Η προσδοκία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό ευρωπαϊκό προοδευτικό κόμμα διαψεύστηκε. Ο κ. Τσίπρας δεν έμαθε από τα λάθη του, δεν κατάφερε να μετατρέψει το άθροισμα ετερογενών συνιστωσών σε συνεκτικό κόμμα και τελικά το οδήγησε στη διάλυση.

Στο ΠΑΣΟΚ υπηρετώ ένα κόμμα με ιστορία, οργανώσεις, πρόγραμμα και σαφή κυβερνητική πρόταση. Δεν αισθάνομαι ότι μετακινήθηκα πολιτικά. Αισθάνομαι ότι επέστρεψα εκεί όπου ιδεολογικά ανήκω.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ