Πέτρος Παππάς: Ερώτηση στη Βουλή για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη

Με πρωτοβουλία του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Πέτρου Παππά κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνυπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος Βουλευτή Μανώλη Χριστοδουλάκη, αναδεικνύοντας το οξύ και διαχρονικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της IQAir (Απρίλιος 2026), οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων PM2.5 στην πόλη καταγράφονται έως και τρεις φορές υψηλότερες από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κατατάσσοντας τη Θεσσαλονίκη μεταξύ των πλέον επιβαρυμένων αστικών περιοχών της χώρας.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικής αποτυχίας σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών πολιτικών. Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για τις αστικές μεταφορές, η ενεργειακή φτώχεια που οδηγεί σε αυξημένη χρήση ρυπογόνων μορφών θέρμανσης, καθώς και η υποβάθμιση του αστικού πρασίνου, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιβαλλοντικό τοπίο.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οι πολίτες εκτίθενται καθημερινά σε επιβαρυμένο αέρα, ενώ το σύστημα υγείας επιβαρύνεται με αυξανόμενο κόστος λόγω των επιπτώσεων της ρύπανσης στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Η απουσία πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης μεταφράζεται σε απώλεια ποιότητας ζωής και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα.

Σε δήλωσή του, ο Πέτρος Παππάς ανέφερε:

«Η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπνέει έναν αέρα επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών της. Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή ή – καλύτερα – μια διαχρονική πολιτική αποτυχία. Απαιτείται άμεσα ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και λογοδοσία. Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Πολιτείας».

Οι ερωτώντες τονίζουν την ανάγκη άμεσης υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου σχεδίου δράσης, με σαφείς στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Με την κοινοβουλευτική τους παρέμβαση, καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα εξής κρίσιμα ζητήματα:

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις συγκεντρώσεις PM2.5 και τις ημέρες υπέρβασης των ορίων,

Την ύπαρξη και το περιεχόμενο ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα,

Τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τις μεταφορές και την ανανέωση του στόλου οχημάτων,

Τα κίνητρα για τον περιορισμό της καύσης ξύλου και άλλων ρυπογόνων μορφών θέρμανσης,

Τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου,

Τις πολιτικές αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας,

Το κόστος προστίμων λόγω υπέρβασης των ευρωπαϊκών ορίων,

Και τη θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος δεν μπορεί να παραμένει σε δεύτερη μοίρα. Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται άμεσα ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο, που θα διασφαλίζει καθαρό αέρα και βιώσιμη καθημερινότητα για όλους τους πολίτες.