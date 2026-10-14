Πέτρος Παππάς: Ανάγκη άμεσης στελέχωσης και επανεξέτασης του καθεστώτος εφημέρευσης του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη

Την άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» με μόνιμο προσωπικό και την επανεξέταση του καθεστώτος εφημέρευσής του ζητά, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πέτρος Παππάς, αναδεικνύοντας τις πολύωρες αναμονές και τις καταγγελίες για αποχωρήσεις ασθενών χωρίς ιατρική εξέταση.

Σύμφωνα με τις αναφορές εργαζομένων που περιλαμβάνονται στην ερώτηση, σε κάθε γενική εφημερία προσέρχονται περίπου 750–850 ασθενείς, ενώ 70–130 φέρονται να αποχωρούν πριν εξεταστούν. Η αναμονή για τα λιγότερο επείγοντα περιστατικά φθάνει, κατά τις ίδιες αναφορές, τις πέντε έως οκτώ ώρες.

Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα των οκτώ γενικών εφημεριών τον μήνα που, όπως καταγγέλλεται, πραγματοποιούνται χωρίς συνεφημέρευση δεύτερου νοσοκομείου. Ο Πέτρος Παππάς ζητά να επανεξεταστεί η κατανομή του εφημεριακού φόρτου και να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, με προτεραιότητα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο βουλευτής ζητά επίσης επίσημα στοιχεία για τους χρόνους αναμονής και τις αποχωρήσεις πριν από την εξέταση, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για την έγκαιρη φροντίδα και την επανεκτίμηση των ασθενών που αναμένουν. Η παρέμβαση περιλαμβάνει και το ζήτημα της ασφαλούς πρόσβασης ασθενών και ασθενοφόρων κατά τη διάρκεια των έργων του Flyover, με αίτημα ενημέρωσης για τον συντονισμό του ΕΚΑΒ, της Τροχαίας και των συναρμόδιων φορέων.

Δήλωση Πέτρου Παππά:

«Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να εξηγήσει γιατί, σύμφωνα με τις καταγγελίες των εργαζομένων, το “Παπαγεωργίου” πραγματοποιεί οκτώ γενικές εφημερίες τον μήνα χωρίς συνεφημέρευση δεύτερου νοσοκομείου. Δεν είναι αποδεκτό οι ασθενείς και το προσωπικό να επωμίζονται τις συνέπειες ενός σχεδιασμού που χρειάζεται άμεση επανεξέταση. Ζητάμε ουσιαστικό επιμερισμό του εφημεριακού φόρτου, με συνεφημέρευσηδεύτερου νοσοκομείου και την αναγκαία στελέχωση, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η ασφαλής εφημερία είναι ευθύνη της Πολιτείας· δεν μπορεί να στηρίζεται στην εξάντληση των εργαζομένων και στην υπομονή των ασθενών».