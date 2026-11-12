Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία εν μέσω αυξημένης προσφοράς

Απώλειες άνω του 1 δολαρίου ανά βαρέλι κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η υποχώρηση των ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μείωσε το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές αργού, την ώρα που η αυξημένη παραγωγή του ΟΠΕΚ+ και η διόγκωση των αμερικανικών αποθεμάτων αναζωπυρώνουν τους φόβους για υπερπροσφορά.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 0,9%, διαμορφούμενα στα 91,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει πτώση επίσης 0,9%, στα 85,75 δολάρια.

Οι απώλειες αυτές ανέστρεψαν τα κέρδη της Τετάρτης, όταν το Brent είχε ενισχυθεί κατά 1,4% και το WTI κατά 0,6%, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά διμήνου της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ο επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment εκτιμά πως οι αγορές υποχωρούν εν μέσω προσδοκιών για παρασκηνιακές προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και της εκτίμησης ότι ο πόλεμος με το Ιράν δύσκολα θα κλιμακωθεί ενόψει της συνόδου κορυφής ΗΠΑ – Κίνας την επόμενη εβδομάδα.

Ο ίδιος, ωστόσο, επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ λειτουργεί αποτρεπτικά για μια απότομη κατάρρευση των τιμών.

Στο διπλωματικό μέτωπο, Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συμφώνησαν σε μια μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων κατά το διήμερο των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, αν και Αμερικανοί μεσολαβητές τόνισαν πως παραμένουν σημαντικές διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το εδαφικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο προσβλέπει σε απτά αποτελέσματα για τον τερματισμό του πολέμου εντός του τρέχοντος έτους.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, διεμήνυσε με τηλεοπτικές του δηλώσεις ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να επιτρέψει την έξοδο ούτε ενός σωματιδίου εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από τη χώρα, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση νέων αμερικανικών πληγμάτων. Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να αποτελέσει μέρος οποιωνδήποτε αρχικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης, υποβαθμίζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής δράσης.