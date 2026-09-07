Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 97 δολάρια μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν σήμερα να σημειώνουν άνοδο, καθώς οι αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και σε άλλες περιοχές ενέτειναν τις ανησυχίες για παρατεταμένη διακοπή του εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent σημειώνουν άνοδο 0,9%, στα 97,18 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 92,37 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,97%.

Το Brent σημείωσε άνοδο 7,8% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το WTI κέρδισε σχεδόν 10% μετά την επανάληψη των επιθέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν μείωση της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχονταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου συνιστούσαν «σημαντική κλιμάκωση της ναυτικής σύγκρουσης», ανέφερε η εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks.

«Τα εμπορικά δεξαμενόπλοια χρησιμοποιούνται πλέον σκόπιμα ως μέσα αμοιβαίας οικονομικής πίεσης, αποδυναμώνοντας ουσιαστικά τον προηγούμενο διαχωρισμό μεταξύ στρατιωτικής αντιπαράθεσης και εμπορικής ναυτιλίας», πρόσθεσε.

Κατά μέσο όρο, 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέρχονταν καθημερινά από το Ορμούζ τις τελευταίες 10 ημέρες, ο χαμηλότερος αριθμός από τον Μάιο, όπως έδειξαν τη Δευτέρα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

«Εάν η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων αρχίσει να επιβραδύνεται ουσιαστικά, η αγορά θα μπορούσε να προεξοφλήσει ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ προσφοράς. Και υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι αυτό συμβαίνει», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής της ομάδας ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova.

Ο ΟΠΕΚ+ διατήρησε αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για τον Οκτώβριο σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, ανέφερε η ομάδα παραγωγών σε ανακοίνωσή της, καθώς πρέπει να συμφωνήσει νέες ποσοστώσεις πριν αποφασίσει τα επόμενα βήματα όσον αφορά την παραγωγή.

Μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, που θα διανθίζεται από μετρημένες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ και το Ιράν, φαίνεται να είναι το πιο πιθανό σενάριο και είναι πιθανό να καθυστερήσει την πορεία προς την πλήρη ανάκαμψη της προσφοράς στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

«Αναμένουμε, λοιπόν, ότι οι εξαγωγές θα παραμείνουν περιορισμένες για το υπόλοιπο του 2026, πριν από μια σταδιακή επανέναρξη προς το τέλος του 4ου τριμήνου του 2026», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής δεν αναμένεται πριν από τα τέλη του πρώτου τριμήνου ή τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2027.