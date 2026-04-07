Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 110 δολάρια

Οι νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι τη Μ. Τρίτη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 1,4% στα 111,34 δολάρια το βαρέλι ενώ πιο ψηλά κυμαίνεται το αμερικανικό αργό κινούμενο ανοδικά 2,4% στα 115,13 δολάρια το βαρέλι.

Ο πόλεμοςς έχει ασκήσει πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές αργού πετρελαίου, με τα premiums spot για το αμερικανικό αργό να εκτοξεύονται σε ιστορικά υψηλά, καθώς τα ασιατικά και ευρωπαϊκά διυλιστήρια αγωνίζονται να εξασφαλίσουν προμήθειες αντικατάστασης εν μέσω διαταραχών στις ροές της Μέσης Ανατολής.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, αύξησε την επίσημη τιμή πώλησης του αργού πετρελαίου Arab Light στην Ασία για την παράδοση του Μαΐου, σημειώνοντας ένα premium ρεκόρ 19,50 δολαρίων το βαρέλι πάνω από τον μέσο όρο του Ομάν/Ντουμπάι.

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αν και η αύξηση θα είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς τα βασικά μέλη δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή επειδή το κλείσιμο των στενών περιορίζει τις εξαγωγές.

Στα 50 ευρώ το αέριο

Ελαφρά άνοδο 0,5% παρουσιάζουν τα futures του φυσικού αερίου με την τιμή να διαμορφώνεται στα 50,34 ευρώ τη μεγαβατώρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τριών εβδομάδων.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης εξαντλούνται, φτάνοντας το 28%, αυξάνοντας την ευπάθεια καθώς ο ανταγωνισμός με την Ασία για LNG εντείνεται. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν προτρέψει τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν για παρατεταμένες διαταραχές και εξετάζουν το ενδεχόμενο αναβίωσης των μέτρων για την ενεργειακή κρίση που χρησιμοποιήθηκαν το 2022.

Οι αυξήσεις των τιμών περιορίστηκαν από τον θερμότερο καιρό και την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η οποία μειώνει τη ζήτηση.