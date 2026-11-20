Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (20/11), οδεύοντας προς τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών, καθώς η ισχυρή ροή εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στις 11:43 ώρα Ελλάδας τα συμβόλαια Brent κατέγραφαν πτώση 1,41%, στα 90,68 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 1,36%, στα 81,32 δολάρια.

Το Brent αναμένεται να ολοκληρώσει την εβδομάδα με απώλειες 5% και το WTI Δεκεμβρίου με σχεδόν 8%, καθώς οι μεταφορές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν επιστρέψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.

Παρά την υποχώρηση των τιμών, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ριάντ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες

Σύμφωνα με αναλυτές της UOB Group, οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων προσεγγίζουν το ένα περιστατικό ημερησίως τον Νοέμβριο, διατηρώντας υψηλό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου.

Ο στρατηγικός αναλυτής της BNP Paribas, Άλντο Σπάνιερ, επισήμανε ότι οι εξαγωγές παραμένουν ισχυρές, ενώ οι διπλωματικές επαφές τροφοδοτούν προσδοκίες συμφωνίας. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί και ότι ενδέχεται να υπάρξει ανάκαμψη των τιμών.

Στο επίκεντρο ο OPEC+ και η παγκόσμια ζήτηση

Στις 29 Νοεμβρίου οι υπουργοί του OPEC+ θα συνεδριάσουν για να καθορίσουν την πολιτική παραγωγής του 2027.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που έχει προκαλέσει πρωτοφανείς διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, μπορεί να μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου περισσότερο από 4% έως το 2035.

Πρόσθετες πιέσεις προκαλούν οι απώλειες στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές και οι ανησυχίες για τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στη Ρωσία, οι ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια και εξαγωγικές εγκαταστάσεις δημιουργούν επίσης κινδύνους για την παραγωγή. Σύμφωνα με το Reuters, τα πλήγματα με drones έχουν μειώσει κατά 45% τη συνολική επεξεργασία αργού στα ρωσικά διυλιστήρια από τα τέλη Οκτωβρίου.