Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα με τιμές έως και 1,70 ευρώ το λίτρο

Κάνει κρύο, ο χειμώνας πλησιάζει και τα νοικοκυριά αρχίζουν να αναζητούν τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, με το πετρέλαιο θέρμανσης να κάνει πρεμιέρα σε σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι.

Τα πρώτα διερευνητικά τηλεφωνήματα προς τα πρατήρια έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς οι καταναλωτές προσπαθούν να ενημερωθούν για την τελική τιμή πώλησης και να προγραμματίσουν τις παραγγελίες τους ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Οι τιμές ανά περιοχή – Πόσο κοστίζει το πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι φθηνό, ωστόσο οι τιμές διαμορφώνονται χαμηλότερα από τα επίπεδα των 1,95 ευρώ ανά λίτρο, στα οποία θα μπορούσαν να είχαν φτάσει χωρίς τις σχετικές παρεμβάσεις.

Στην Αττική, οι τιμές ξεκινούν από περίπου 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1,65 ευρώ. Η διαφορά σε σχέση με την περσινή πρεμιέρα είναι αισθητή, καθώς τότε το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε από περίπου 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ φέτος κινείται στα επίπεδα των 1,50 με 1,56 ευρώ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αποκλίσεις ανάμεσα στη χαμηλότερη και την υψηλότερη τιμή ξεπερνούν τα 15 λεπτά ανά λίτρο.

Το αυξημένο κόστος αποτυπώνεται και στις παραγγελίες των επαγγελματιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει εκπρόσωπος του κλάδου, «πέρυσι, για να μπορέσω να πάω να γεμίσω το βυτίο μου, ήθελα 6.000 ευρώ, ενώ σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θέλω κοντά στα 10.000 ευρώ».

Διακυμάνσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με τις τιμές να διαφοροποιούνται ακόμη και μεταξύ γειτονικών νομών.

Ενδεικτικά:

Σέρρες: από 1,50 έως 1,58 ευρώ το λίτρο.

από 1,50 έως 1,58 ευρώ το λίτρο. Κοζάνη: από 1,53 έως 1,62 ευρώ το λίτρο.

από 1,53 έως 1,62 ευρώ το λίτρο. Ροδόπη: από 1,54 έως 1,63 ευρώ το λίτρο.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών παίζουν το κόστος μεταφοράς, αλλά και η εμπορική πολιτική που ακολουθεί κάθε πρατήριο.

Ακριβότερο στα νησιά – Ανησυχία στα ορεινά χωριά

Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές σε αρκετά νησιά, όπου τα αυξημένα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν σημαντικά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές. Σε Κέρκυρα, Μύκονο και Άνδρο, οι τιμές ξεπέρασαν ακόμη και τα 1,70 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα χιόνια έχουν ήδη καλύψει τις βουνοκορφές του Ολύμπου, με τους κατοίκους των ορεινών χωριών της Ελασσόνας να σπεύδουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης ενόψει του χειμώνα.

Για τα νοικοκυριά που ζουν σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, η έγκαιρη προμήθεια καυσίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς η ανάγκη για θέρμανση αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα.

Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ για τους δικαιούχους

Ανάσα για περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να αποτελέσει το επίδομα θέρμανσης, το οποίο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, αυξάνεται κατά 30%.

Τα ποσά ξεκινούν από τα 130 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.560 ευρώ για δικαιούχους που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ανάλογα με τα προβλεπόμενα κριτήρια και τις ειδικές προσαυξήσεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.