Πετρέλαιο θέρμανσης: Οριζόντια επιδότηση και «πλαφόν» – Ανάσα για πάνω από 1,17 εκατ. δικαιούχους

Συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος και επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πλέον είναι θέμα ημερών να μάθουμε τον ακριβή τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα νέα μέτρα στήριξης στην ενέργεια.

Παράλληλα, ο πρβθυπουργός έκανε λόγο για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια και επέκταση της στήριξης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, ενδέχεται να συνεχιστεί και η στήριξη στην αμόλυβδη.

Τι ξέρουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης

Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.

Πρόκειται για μια σημαντική συγκράτηση τιμών, όταν οι εκτιμήσεις της αγοράς μέχρι και χθες έκαναν λόγο για έναρξη διάθεσης κοντά στα 1,80-1,90 ευρώ το λίτρο.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε να διατίθεται σε μέσα του Οκτωβρίου κοντά στο 1,10 ευρώ πέρυσι.

Αυτό σημαίνει πως φέτος καταγράφεται μια αύξηση της τάξεως των 0,65 λεπτών, αντί των εκτιμήσεων για αύξηση 0,80 λεπτών.

Τι αλλάζει στο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης

Την χειμερινή περίοδο 2025 – 2026, συνολικά 1.170.692 πολίτες έλαβαν επίδομα θέρμανσης, αξίας 173.260.431,34 ευρώ.

Από αυτά, τα 84.934.291,21 ευρώ αφορούσαν στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ 88.326.140.13 ευρώ δόθηκαν ως επιδότηση για άλλες μορφές θέρμανσης.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, η έναρξη διάθεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, στο myΘέρμανση, εκτιμάται πως θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Αυτό που αλλάζει φέτος θα είναι τα ποσά του επιδόματος, καθώς σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποφασίστηκε «οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης».

Ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα τα υπουργεία, Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

Πώς θα κάνετε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Εκεί οι δικαιούχοι μπορούν να:

κάνουν αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, λοιπά καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια,

δηλώσουν τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που αντιστοιχούν στα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας.

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει ο δικαιούχος να έχει δηλώσει στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE ένα αριθμό λογαριασμού IBAN στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Παράλληλα, θα πρέπει:

Να επιλέξετε είδος καυσίμου Να συμπληρώσετε τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος Να επιλέξετε οικισμό Να δηλώσετε αν είστε ιδιοκτήτης ή ένοικος, με το αντίστοιχο ΑΦΜ Να δηλώσετε τα τ.μ. της κατοικίας Να δηλώσετε αν διαμένετε σε πολυκατοικία (αφορά μόνο την περίπτωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης)

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).