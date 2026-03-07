Πετρέλαιο: Θέμα ημερών να ξεπεράσει τα $100 λένε traders αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Θέμα ημερών βλέπουν μία αύξηση των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι με αρκετά στελέχη ενεργειακών εταιρειών και traders, αν συνεχίσει να μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί με τα μέτρα που ανακοινώνονται από την αμερικανική κυβέρνηση, όπως η δημιουργία ενός ταμείου 20 δισ. δολαρίων για την αντασφάλιση των πλοίων που θα επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ ή μία άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο.

Η κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά σταματήσει, επιταχύνοντας τη μείωση της παραγωγής από τις χώρες του Κόλπου καθώς έχουν γεμίσει τους αποθηκευτικούς χώρους.

Υπάρχουν ήδη ενδείξεις πίεσης στις φυσικές αγορές ενέργειας, με περικοπές στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ασίας να προκαλούν ραγδαία άνοδο των τιμών σε προϊόντα, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα.

Ενας αυξανόμενος αριθμός στελεχών ενεργειακών εταιρειών και traders προειδοποιεί ότι κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος φέρνει τον κόσμο πιο κοντά σε ένα σημείο καμπής, με αρκετούς να προβλέπουν ότι η τιμή του αργού πετρελαίου θα φτάσει τα 100 δολάρια μέσα σε λίγες ημέρες.

Χθες, υπήρξαν σαφείς ενδείξεις ότι η σχετική ψυχραιμία στην αγορά πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν άρχισε να διαλύεται καθώς οι τιμές του μπρεν έκλεισαν πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 25%.

«Πιστεύουμε ότι η τιμή του μπρεντ θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες ημέρες έως εβδομάδες, μόλις η αγορά αποδεχτεί ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι ένα γεγονός που θα διαρκέσει εβδομάδες και όχι μια σύντομη διακοπή», δήλωσε ο Ο Bob McNally, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy Group και πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η άνοδος των τιμών δημιουργεί πονοκέφαλο στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπερηφανευόταν για την ικανότητά του να διατηρεί τις τιμές των καυσίμων υπό έλεγχο.

Η βενζίνη δεν ήταν ποτέ πιο ακριβή στις ΗΠΑ από ό,τι κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου να ηρεμήσει τις αγορές πετρελαίου αυτή την εβδομάδα δεν είχαν επιτυχία έως τώρα.

Δεν υπάρχει γρήγορη λύση

Για τους traders πετρελαίου και φυσικού αερίου, το βασικό ερώτημα είναι πότε θα ξαναρχίσει η ροή ενέργειας από την περιοχή του Κόλπου. Για κάθε μέρα που το πετρέλαιο δεν μεταφέρεται μέσω του Ορμούζ, οι δεξαμενές αποθήκευσης γεμίζουν, φέρνοντας τους παραγωγούς πιο κοντά στο σημείο όπου θα πρέπει να μειώσουν την παραγωγή.

Το Ιράκ άρχισε να μειώνει την παραγωγή αυτή την εβδομάδα, ενώ το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή LNG.

Βεβαίως, η εξέλιξη της αγοράς εξαρτάται από την πορεία του πολέμου και οποιαδήποτε λύση των εχθροπραξιών ή σημάδι απεμπλοκής στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλούσε εκ νέου πτώση των τιμών του πετρελαίου. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες ότι το πρόβλημα στα Στενά του Ορμούζ θα επιλυθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν ασφαλιστικές εγγυήσεις και ναυτική συνοδεία για να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων από το Ορμούζ, ενώ χθες ανακοινώθηκε το ταμείο των 20 δισ. δολαρίων για αντασφάλιση των πλοίων.

Τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση της Τρίτης, τρεις πλοιοκτήτες και άτομα κοντά σε ορισμένες από τις συμμαχικές χώρες της περιοχής δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο της Ουάσιγκτον.

Αρκετοί πλοιοκτήτες δήλωσαν ότι η ασφάλιση έχει δευτερεύουσα θέση σε σχέση με την ασφάλεια των πληρωμάτων τους. Και δεν είναι καν σαφές ότι θα υπάρξει ναυτική συνοδεία, όταν τα πλοία θα γίνονταν στόχος των ιρανικών πυραύλων και drones.

«Υπάρχουν ανησυχίες σε ολόκληρο τον κλάδο ότι η διέλευση σε νηοπομπή θα μετατρέψει τα πλοία σε στόχους», δήλωσε ο διευθυντής της Fearnley’s Shipbrokers UK, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη της δεκαετίας του 1980, κατά τη διάρκεια του πολέμου των δεξαμενόπλοιων.

«Δεν βλέπω κάποια βραχυπρόθεσμη λύση και, από τη δική μου οπτική γωνία, αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές πετρελαίου, πληθωρισμό και οικονομική δυσχέρεια», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, αναλυτές της Goldman Sachs δήλωσαν αργά την Παρασκευή ότι υπάρχουν «μεγάλοι κίνδυνοι ανοδικής αναθεώρησης» στις προβλέψεις της τράπεζας για τις τιμές του πετρελαίου, αναφέροντας τους αυστηρότερους από το αναμενόμενο περιορισμούς στη ναυτιλία του Ορμούζ, την περιορισμένη ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να μεταφέρει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και κινδύνους παρατεταμένης σύγκρουσης.

«Πιστεύουμε πλέον ότι οι τιμές του πετρελαίου θα ξεπεράσουν πιθανώς τα 100 δολάρια την επόμενη εβδομάδα, αν μέχρι τότε δεν εμφανιστούν σημάδια λύσης», έγραψαν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους οι αναλυτές της Goldman.

Η πρωτοφανής μείωση στην προσφορά είναι 17 φορές μεγαλύτερη από τη μείωση της προσφοράς από τη Ρωσία τις εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, σημείωσαν οι αναλυτές.

Σημάδια πίεσης

Ενώ το μπρεντ σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο ιστορικά, η άνοδός του ωχριά σε σύγκριση με ορισμένα καύσιμα που στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα για την παγκόσμια οικονομία.

Το ντίζελ σημείωσε άνοδο άνω του 50% σε μια εβδομάδα και τα καύσιμο αεροσκαφών ξεπέρασαν τα 200 δολάρια το βαρέλι σε ορισμένες περιοχές του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Tο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εξ άλλου, έχει αυξηθεί σχεδόν 70%.

Σε απάντηση στην κατάσταση, η Κίνα ζήτησε από τις μεγαλύτερες εταιρείες διύλισης να σταματήσουν τις εξαγωγές βενζίνης και ντίζελ, μια κίνηση που ακολούθησαν και άλλες ασιατικές χώρες.

Καμπανάκι από το Κατάρ

Σύμφωνα με την Financial Times, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η τιμή του αργού πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 150 δολάρια το βαρέλι, αν η σύγκρουση δεν επιλυθεί σύντομα.

«Πιστεύουμε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα συνεχίσουν την άνοδό τους τις επόμενες εβδομάδες, αν δεν υπάρξει καμία αλλαγή στη σύγκρουση», δήλωσε ο επικεφαλής της ενεργειακής στρατηγικής της BNP Paribas. «Η πλήρωση των αποθεμάτων στην ξηρά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής μέχρι τον Μάρτιο, ενισχύοντας την ανοδική τάση».

Αισιόδοξος ο Τραμπ

Ο Τραμπ διατηρεί μέχρι στιγμής την ψυχραιμία του απέναντι στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. «Αν ανέβουν, ας ανέβουν, αλλά αυτό (η νίκη κατά του Ιράν) είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβουν λίγο οι τιμές της βενζίνης», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters την Πέμπτη.

Η κυβέρνησή του λαμβάνει μέτρα για να προσπαθήσει να μειώσει την πίεση στην αγορά. Εδωσε μία άδεια που επιτρέπει στα ινδικά διυλιστήρια να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο που παραμένει φορτωμένο σε πλοία λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Αν και η κίνηση αυτή θα μειώσει την πίεση στις εταιρείες διύλισης της ασιατικής χώρας βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μια προσωρινή λύση. O υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε χθες ότι μπορεί να εξεταστεί άρση κυρώσεων και για άλλες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, ώστε να αυξηθεί η προσφορά.

Οι ΗΠΑ έχουν και άλλους τρόπους να μειώσουν τις τιμές — από την απαλλαγή από τις απαιτήσεις ανάμειξης καυσίμων έως την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν μέχρι στιγμής υποβαθμίσει την προοπτική αξιοποίησης του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου.

«Έχουμε ένα ολόκληρο πλαίσιο εργαλείων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής στον Λευκό Οίκο, Kevin Hassett, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Παρασκευή. «Αλλά είμαστε επίσης πολύ αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να επιλύσουμε αυτό το βραχυπρόθεσμο πρόβλημα σχετικά γρήγορα», πρόσθεσε

Αυτή η αισιοδοξία εκφράστηκε και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν βλέπει ακόμη την ανάγκη για συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. «Το πρόβλημά μας είναι ένα πρόβλημα αποδιοργάνωσης», δήλωσε ο Fatih Birol, εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «άφθονο πετρέλαιο» στην αγορά.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Με πληροφορίες από Bloomberg