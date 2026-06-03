Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η άνοδος μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μ. Ανατολή

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «τροφοδοτούν» και σήμερα τις τιμές στο πετρέλαιο, εν μέσω διαπραγματεύσεων των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Brent κινείται ανοδικά 1% στα 97 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει και αυτό άνοδο 1,1% στα 94,87 δολάρια το βαρέλι. Αμφότεροι οι δείκτες έκλεισαν σε υψηλό εβδομάδας στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μπορούν να φτάσουν σε κρίσιμα επίπεδα πριν από την περίοδο αιχμής της καλοκαιρινής ζήτησης, εάν οι μειώσεις των αποθεμάτων συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό τους, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής του τμήματος πετρελαϊκής βιομηχανίας και αγορών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Η αγορά περίμενε νέα για τον πόλεμο του Ιράν, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια προτεινόμενη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Daniel Hynes, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της τράπεζας ANZ, δήλωσε ότι οποιεσδήποτε προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς το Ιράν έχει εξορύξει μεγάλα τμήματα της ζωτικής πλωτής οδού.

Από την πλευρά της προσφοράς, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 6,8 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Μαΐου, ανέφεραν οι πηγές.

Τα στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τα αποθέματα αναμένονται σήμερα.