Πετρέλαιο: Στο εύρος των 106 δολαρίων το Brent μετά τις αναφορές για αμερικανικό πλήγμα στο Κεσμ

H νέα στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών στόχων επανέφερε την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, περιορίζοντας την αισιοδοξία που είχε δημιουργηθεί από τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της οκτάμηνης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στις 08:27 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, με παράδοση τον Ιανουάριο, ενισχύονταν κατά 1,10%, στα 105,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 0,96%, στα 97,39 δολάρια.

Νωρίτερα, Brent σημείωνε οριακή άνοδο 0,03%, στα 104,80 δολάρια, ενώ το WTI ενισχυόταν κατά 0,21%, στα 96,66 δολάρια.

Η αντίδραση των αγορών ακολούθησε τη σημαντική υποχώρηση των τιμών τη Δευτέρα, όταν και οι δύο βασικοί δείκτες έχασαν περισσότερο από 7%, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Καταριανών αξιωματούχων είχαν ενισχύσει τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τη Δευτέρα επίθεση εναντίον στόχων στο ιρανικό νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, επισήμανε ότι η είδηση επανέφερε μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου.

«Η αναφορά πρόσθεσε ξανά ένα στοιχείο ασφαλίστρου κινδύνου στην τιμή του πετρελαίου. Τη στιγμή που οι αγορές άρχιζαν να προεξοφλούν μια περισσότερο διπλωματική πορεία, αυτή η υπενθύμιση της συνεχιζόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας άλλαξε το κλίμα», ανέφερε.

Ωστόσο, η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών της Phillip Nova, εκτίμησε ότι η αδυναμία των τιμών να διατηρήσουν ισχυρά κέρδη υποδηλώνει πως ένα σημαντικό μέρος του γεωπολιτικού κινδύνου έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.

«Εάν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αποδείξεις για περαιτέρω διαταραχές στον φυσικό εφοδιασμό ή σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, οι νέοι τίτλοι ειδήσεων από μόνοι τους δύσκολα θα διατηρήσουν ένα ακόμη ανοδικό ράλι», σημείωσε.