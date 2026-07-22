Πετρέλαιο: Στα υψηλότερα επίπεδα έξι εβδομάδων – Μια ανάσα από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ

Η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει και πάλι το «θερμόμετρο» στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις επιπτώσεις να περνούν ήδη στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.

Το πετρέλαιο κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου έξι εβδομάδων, ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για την επάρκεια των καυσίμων και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Γωγώς Κατσέλη στο ΕΡΤnews, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φθάσει στα 1,98 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ακολουθεί στα 1,97 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν, εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές πιέσεις, το ντίζελ να γίνει τις επόμενες ημέρες ακριβότερο ακόμη και από την αμόλυβδη.

Πάνω από τα 92 δολάρια το Μπρεντ

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ ξεπέρασε τα 92 δολάρια το βαρέλι, κινούμενη περίπου στα 92,3 δολάρια, με ημερήσια άνοδο της τάξεως του 1,3%.

Σε μηνιαίο επίπεδο, η διεθνής τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατά περίπου 19%, αποτυπώνοντας την ανησυχία των αγορών για την εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο νέων προβλημάτων στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Κεντρικό σημείο ανησυχίας παραμένει το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η μειωμένη κίνηση των πλοίων, οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων και η απειλή νέων περιορισμών στη διέλευση δημιουργούν φόβους για σοβαρότερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Προειδοποίηση για την επάρκεια βενζίνης και ντίζελ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε για αυξανόμενους κινδύνους στην προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, λόγω των επιπτώσεων των πολεμικών συγκρούσεων στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας.

Όπως επισημαίνει, οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα επιδεινωθούν σημαντικά εάν σταματήσουν εκ νέου οι αποστολές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η αγορά διυλισμένων προϊόντων εμφανίζεται περισσότερο πιεσμένη από εκείνη του αργού πετρελαίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες αργού, προβλήματα στη λειτουργία των διυλιστηρίων ή στις μεταφορές μπορούν να προκαλέσουν ελλείψεις και νέες αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.

Πάνω από τα 60 ευρώ το φυσικό αέριο

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες ξεπέρασαν τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας νέο υψηλό τεσσάρων μηνών.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων και η διατάραξη της κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ έχουν περιορίσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Κόλπο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια επάρκεια.

Οι εξελίξεις αυτές ασκούν πρόσθετη πίεση στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές LNG για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της.

Το ντίζελ πλησιάζει και απειλεί να ξεπεράσει την αμόλυβδη

Η ανοδική τάση των διεθνών αγορών αποτυπώνεται ήδη στις τιμές των διυλιστηρίων. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλούς μήνες, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε οριακά εκείνη της αμόλυβδης.

Για την επόμενη ημέρα έχουν ήδη προαναγγελθεί νέες αυξήσεις στις τιμές διάθεσης των καυσίμων προς τα πρατήρια, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σταδιακά και στις αντλίες.

Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον στα 1,98 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,97 ευρώ. Η μεταξύ τους διαφορά έχει σχεδόν μηδενιστεί, ενώ στις αρχές Ιουλίου το ντίζελ κόστιζε περίπου 1,65 ευρώ το λίτρο.

Εάν συνεχιστεί η ίδια τάση, παράγοντες της αγοράς θεωρούν πιθανό το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει την αμόλυβδη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Έως 2,35 ευρώ η αμόλυβδη στις Κυκλάδες

Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές σε πολλές τουριστικές και νησιωτικές περιοχές, όπου οι οδηγοί πληρώνουν ήδη πάνω από 2 ευρώ το λίτρο.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, όπου η απλή αμόλυβδη φθάνει σε ορισμένα πρατήρια ακόμη και τα 2,35 ευρώ το λίτρο.

Η αυξημένη ζήτηση της θερινής περιόδου, το κόστος μεταφοράς των καυσίμων και οι νέες διεθνείς ανατιμήσεις δημιουργούν φόβους για περαιτέρω επιβάρυνση των οδηγών, ιδιαίτερα εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

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