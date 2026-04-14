Πετρέλαιο: Στα 97,88 η τιμή του Brent

H τιμή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Ιούνιο, έπεσε από τα 101,80 δολάρια στα 97,88 με μείωση κατά 1, 57%, ωστόσο η παγκόσμια ανησυχία συντηρείται με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, να προειδοποιεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο τους τις επόμενες εβδομάδες λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ αναγνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος, «πιθανώς μετά τον Σεπτέμβριο», για να υπάρξει μείωση που, όπως είπε, θα συνδέεται με το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

«Θα δούμε τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται μέχρι να έχουμε ουσιαστική κυκλοφορία πλοίων μέσω του Ορμούζ», δήλωσε ο Ράιτ στο συνέδριο Semafor World Economy στην Ουάσινγκτον, μιλώντας για την κορύφωση της τιμής του πετρελαίου, κάποια στιγμή τις επόμενες εβδομάδες».

«Τα τέλη διέλευσης που επέβαλε η Τεχεράνη στα στενά είναι παράνομα και επιβαρύνουν κατά ένα δολάριο κάθε βαρέλι παράδοσης, δήλωσε στο μεταξύ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, υπογραμμίζοντας ότι η απειλή κατά της ναυσιπλοΐας παραμένει το βασικό πρόβλημα. Τα αποθέματα επαρκούν για περίπου τρεις μήνες για τις δυτικές χώρες κάτι που επιτρέπει να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, σε αντίθεση με τις ασιατικές χώρες, όπως τόνισε.

Οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου Brent τώρα

Οιδιακυμάνσεις των τιμών του αργού πετρελαίου (WTI) τώρα εδώ

Οι διακυμάνσεις των τιμών του φυσικού αερίου τώρα εδώ

Οι τιμές των μετοχών στα Διεθνή Χρηματιστήρια τώραεδώ

Hμερήσιο έλλειμμα 8 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου

Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ημερήσιο έλλειμμα περίπου 8 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση του παρόχου πληροφοριών αγοράς Kpler. Τα αποθέματα πετρελαίου γίνονται ολοένα και πιο σπάνια, σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι υποδηλώνουν οι σχετικά μέτριες αυξήσεις τιμών που καταγράφονται στους τίτλους ειδήσεων, αναφέρει ανάλυση του Al Jazeera.

Το εμπόριο πετρελαίου μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτές αγορές: τις φυσικές πωλήσεις και τις συμβάσεις για μελλοντικές παραδόσεις πετρελαίου, γνωστές ως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.

Από την έναρξη του πολέμου και τον αποτελεσματικό αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, οι τιμές σε αυτές τις αγορές έχουν αποκλίνει σημαντικά – αντανακλώντας αυτό που οι αναλυτές λένε ότι είναι μια αυξανόμενη αναντιστοιχία της πραγματικότητας.

Το χάσμα τιμής spot – συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Το πετρέλαιο τιμολογείται διαφορετικά ανάλογα με το αν αγοράζεται επί τόπου για άμεση παράδοση ή μήνες νωρίτερα μέσω συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης.

Το κύριο σημείο αναφοράς για τις τιμές spot είναι το Dated Brent, ένα καλάθι τεσσάρων ποιοτήτων πετρελαίου που παράγονται στη Βόρεια Θάλασσα και στις ΗΠΑ.

Αντικατοπτρίζει την τιμή ανά βαρέλι του πετρελαίου που έχει προγραμματιστεί για αποστολή τις επόμενες 10 έως 30 ημέρες.

«Αν κάποιος θέλει πετρέλαιο για άμεση παράδοση – και όχι στο μέλλον – αυτό που έχει σημασία είναι η τιμή spot», δήλωσε στο Al Jazeera ο Pavel Molchanov, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής στην Raymond James & Associates.

Tα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είναι χρηματοοικονομικά παράγωγα που αντικατοπτρίζουν την τιμή του πετρελαίου που πρόκειται να φορτωθεί σε μήνες ή και χρόνια από τώρα.

Με απλά λόγια, το Brent αντικατοπτρίζει τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αποτελούν βαρόμετρο των μελλοντικών προσδοκιών για τις τιμές.

Η τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι συνεπώς, η τιμή που βρίσκεται πιο συχνά σε ειδησεογραφικά δελτία και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.