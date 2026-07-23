Πετρέλαιο: Στα 95 δολάρια το βαρέλι

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων σκαρφάλωσαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, σημειώνοντας άνοδο 2%, με το Brent να κινείται στο εύρος των 95 δολαρίωνς

Η κατακόρυφη αυτή αύξηση πυροδοτήθηκε από τις νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον πετρελαιοφόρων στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και από τον νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων των ΗΠΑ κατά της Ιράν.

Συγκεκριμένα, σήμεα το πρωί τα futures του Brent καταγράφουν άνοδο 2% στα 95,97 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται ανοδικά 1,6% στα 88,21 δολάρια το βαρέλι.

Στα Στενά του Ορμούζ, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχό τους και παραμένει «κλειστή», προειδοποιώντας ότι κανένα δεξαμενόπλοιο δεν θα διέρχεται χωρίς προηγούμενο συντονισμό. Μάλιστα, ανέφεραν ότι πετρελαιοφόρο υπέστη ζημιές από έκρηξη νότια των στενών, ισχυριζόμενοι ότι η διαδρομή έχει υποστεί ναρκοθέτηση.

Στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι ανακοίνωσαν στρατιωτικές επιχειρήσεις και ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας. Αναφορές ασφαλείας επιβεβαιώνουν ότι το σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο Encelia δέχθηκε πλήγμα, ενώ οι Χούθι ισχυρίζονται ότι ανάγκασαν περίπου 10 πλοία να υποχωρήσουν.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η ταυτόχρονη απειλή στα δύο κομβικά στενά επαναφέρει το «γεωπολιτικό πρίμ» στις τιμές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών του τομέα ενέργειας, ο νέος αποκλεισμός στην Ερυθρά Θάλασσα απειλεί να διαταράξει την προμήθεια έως και 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.