Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια το Brent υπό τον φόβο νέων αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις στρατιωτικές επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στην Τεχεράνη και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στις 08:06 ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Δεκεμβρίου ενισχύονταν κατά 1,35%, στα 116,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημείωνε άνοδο 1,35%, στα 103,38 δολάρια.

Νωρίτερα το Brent είχε φτάσει τα 117,84 δολάρια, την υψηλότερη τιμή από τα τέλη Απριλίου. Και οι δύο δείκτες αναφοράς οδεύουν προς τέταρτο συνεχόμενο μήνα κερδών άνω του 10%.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ενημέρωσε την Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές έναντι του Ιράν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι, ενώ συζητήθηκαν ο συνεχιζόμενος αμερικανικός αποκλεισμός και το ενδεχόμενο νέων μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ερωτηθείς την Τετάρτη για πρόσθετα πλήγματα, απάντησε ότι «όλα είναι πιθανά».

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διπλωματία. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επικοινώνησε με τον Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας Μοχσέν Ρεζαΐ, ενώ μεσολαβητές επεξεργάζονται πλαίσιο τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, η Τεχεράνη φέρεται να απέρριψε προτεινόμενη συμφωνία.

Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμη δίοδο για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου.