Πετρέλαιο: Σημάδια σταθεροποίησης αλλά πάνω από τα $110 το βαρέλι

Μετά από ένα 48ωρο έντονης μεταβλητότητας, που εκτόξευσε την τιμή του πετρελαίου ακόμα και στα $126,41 το βαρέλι (τιμή ρεκόρ τεσσάρων ετών), η τιμή του μαύρου χρυσού δείχνει σταθεροποιητικές τάσεις, αλλά σε επίπεδα πάνω από τα $110.

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 111 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έχει αγγίξει τα 105 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι αγορές προσπαθούν να σταθμίσουν τις πιθανότητες επανέναρξης των εχθροπραξιών γεγονός που θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά μηδενική και ταυτόχρονα αμερικανικά δημοσιεύματα εμφανίζουν τον πρόεδρο Τραμπ να δέχεται μεταξύ άλλων και εισηγήσεις για χερσαία επέμβαση αμερικανικών δυνάμεων στα Στενά, προκειμένου να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα.

Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες τιμές θα ήταν λογικό να οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης, γεγονός που θα εξισορροπούσε εν μέρει τη διακύμανση τους.

Υπενθυμίζεται ότι, από το πρωί της Πέμπτης το πετρέλαιο κινούταν ανοδικά και έφτασε ακόμη και στα 126,31 δολάρια το βαρέλι. Ήταν η υψηλότερη τιμή από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύντομα η τιμή έπεσε στα 111 δολάρια.

Το BBC σημειώνει, πάντως, για αυτές τις διακυμάνσεις ότι οφείλονται εν μέρει και στην ημερομηνία λήξης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) Ιουνίου που έληγαν στις 30 Απριλίου.

Νωρίτερα, τα συμβόλαια του Brent εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά από πληροφορίες ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανά σενάρια δράσης κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.