Πετρέλαιο: Πτώση άνω του 3% – Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 3% την Τρίτη, καθώς οι ΗΠΑ επιλέγουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων αντί για στρατιωτικές επιχειρήσεις, εντείνοντας την πίεση προς το Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, σημειώνουν πτώση 3,7%, στα 88,72 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχωρεί κατά 3,43%, στα 82,10 δολάρια το βαρέλι.

Συνολικά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταγράψει απώλειες άνω του 5% από την αρχή της εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης για νέο γύρο κυρώσεων κατά του Ιράν και εταιρειών που εξακολουθούν να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Λευκός Οίκος έχει περιγράψει την πρωτοβουλία ως «οικονομική Ημέρα Απόβασης», ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει συμβεί ποτέ». Ο ίδιος είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στο CNBC ότι η επιλογή της ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης καθιστά, προς το παρόν, λιγότερο πιθανή μια νέα στρατιωτική σύγκρουση.

«Εάν ασκούμε τη μέγιστη οικονομική πίεση, τότε αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει κινητική επανεκκίνηση μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών την Πέμπτη σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Squawk on the Street».

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών που είχαν απομακρυνθεί από τη Μέση Ανατολή, πιθανότατα εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Η επαναφορά των διπλωματών στις θέσεις τους εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη πως η Ουάσινγκτον δεν αναμένει άμεση επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Σε σημείωμα της Τρίτης, οι στρατηγικοί αναλυτές της BBH εκτίμησαν ότι οι τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ συνιστούν «περισσότερο μια προειδοποιητική βολή παρά ένα αποφασιστικό πλήγμα».

Όπως σημείωσαν, οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε άμεσες δευτερογενείς κυρώσεις εις βάρος άλλων χωρών που συνεχίζουν να στηρίζουν το ιρανικό εμπόριο.

«Η Κίνα αποτελεί το κρίσιμο σημείο πίεσης – είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και απορροφά περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του – και ο σημαντικότερος περιορισμός για την αξιοπιστία των κυρώσεων», ανέφεραν.

Οι αναλυτές πρόσθεσαν ότι η επιβολή κυρώσεων στην Κίνα για τις εμπορικές της σχέσεις με το Ιράν θα απαιτούσε την πιθανή στοχοποίηση μεγάλων κινεζικών τραπεζών και διυλιστηρίων. Μια τέτοια κίνηση, ωστόσο, θα μπορούσε να προκαλέσει «οικονομική αναστάτωση, κινεζικά αντίποινα και να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη ύφεση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας».