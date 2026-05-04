Πετρέλαιο: Πάνω από τα $113 το Brent εν μέσω αναζωπύρωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 5% τη Δευτέρα, καθώς το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και σε πλοία στον Περσικό Κόλπο τις τελευταίες 24 ώρες.

Αναλυτικά, τα futures στο πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 5,55 δολάρια ή 5,13%, φτάνοντας τα 113,72 δολάρια το βαρέλι στις 20:47 ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 3,35 δολάρια ή 3,29%, στα 105,29 δολάρια.

Αυστηρό μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Αν παρεμποδίσετε την «Επιχείρηση Ελευθερία», θα σας εξαφανίσουμε

Αυστηρό μήνυμα έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, προειδοποιώντας ότι «αν παρεμποδίσετε την ”Επιχείρηση Ελευθερία” θα σας εξαφανίσουμε από το χάρτη».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται. «Διαθέτουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά πολύ υψηλότερης ποιότητας από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Τραμπ.

Τόνισε δε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί «τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία».

«Διαθέτουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό, και θα το κάνουμε, αν χρειαστεί», είπε ακόμα.

Τραμπ: Έχουμε βυθίσει επτά μικρά σκάφη του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ταυτόχρονα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και νοτιοκορεατικό φορτηγό, στο πλαίσιο της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καλώντας τη Σεούλ να εξετάσει συμμετοχή στην «Επιχείρηση Ελευθερία».

«Ίσως είναι ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», ανέφερε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη, τα οποία η Τεχεράνη αποκαλεί «ταχύπλοα».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, πέραν του νοτιοκορεατικού πλοίου, δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής άλλη ζημιά κατά τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την επιχείρηση «PROJECT FREEDOM», συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου.

Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή! Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει.

Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση του Στενού.

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο Πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί.

Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP».

Νωρίτερα, το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε χάρτη, σύμφωνα με τον οποίο επεκτείνονται οι περιοχές που ελέγχει κοντά στα Στενά του Ορμούζ, περιλαμβάνοντας τα λιμάνια Φουτζέιρα και Χορφακάν, καθώς και τις ακτές του εμιράτου Ουμ Αλ Κουαΐν στα ΗΑΕ, όπως μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία.

Περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχονταν από τα Στενά πριν από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό με φορτηγό πλοίο περίπου 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Ντουμπάι, ενώ έκανε λόγο και για ξεχωριστό περιστατικό νωρίτερα την ίδια ημέρα κοντά στα ΗΑΕ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, τα οποία αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι η χώρα οφείλει στους επενδυτικούς της εταίρους να παράγει ό,τι απαιτεί η παγκόσμια αγορά πετρελαίου χωρίς περιορισμούς, διατηρώντας παράλληλα συνεργασία με άλλους παραγωγούς.

Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του (OPEC+) ανακοίνωσαν ότι θα αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο για επτά μέλη, σηματοδοτώντας την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση.