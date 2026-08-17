Πετρέλαιο: Νευρικότητα με το βλέμμα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις σημερινές συναλλαγές, καθώς οι προσδοκίες για μια άμεση διπλωματική εκτόνωση της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν υποχωρούν, ενώ η επιβράδυνση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ επαναφέρει στο προσκήνιο το γεωπολιτικό premium στις τιμές του αργού.

Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 88,64 δολάρια το βαρέλι, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά έως τα 89,39 δολάρια, ενώ το WTI βρίσκεται στα 81,39 δολάρια, έχοντας φτάσει έως τα 82,16 δολάρια.

Η εικόνα, πάντως, είναι πιο συγκρατημένη σε σχέση με την αρχική αντίδραση της αγοράς. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν το Brent μόλις 0,14% υψηλότερα, ενώ το WTI υποχωρεί οριακά κατά 0,10%, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τόσο τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο όσο και τις προοπτικές μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας.

Τα δύο συμβόλαια είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 5% την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια της Abu Dhabi National Oil Company στα Στενά του Ορμούζ και σε διυλιστήριο της Saudi Aramco.

Στο επίκεντρο ο Ορμούζ

Καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Τα στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα δείχνουν αισθητή επιβράδυνση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις. Σύμφωνα με δεδομένα της Kpler, μόλις πέντε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν από τα Στενά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή δεν καταγράφηκε καμία διέλευση, έναντι 31 διελεύσεων το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, ιδιαίτερα εάν τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα παραταθούν ή υπάρξουν νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές υποδομές.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει ακόμη να επαναλάβει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς να αποδεχθούν ελαφρώς υψηλότερες τιμές βενζίνης όσο συνεχίζεται η σύγκρουση.

Περιορισμένα περιθώρια για νέα άνοδο

Παρά την επιστροφή του γεωπολιτικού κινδύνου, η αγορά δεν φαίνεται προς το παρόν να προεξοφλεί μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Το γεγονός ότι το Brent παραμένει κάτω από τα 90 δολάρια, ενώ το WTI κινείται οριακά χαμηλότερα, δείχνει ότι οι επενδυτές διατηρούν επιφυλάξεις για τη διάρκεια και την ένταση των προβλημάτων στην περιοχή.

Το βασικό σενάριο για την αγορά είναι πλέον ότι οι τιμές έχουν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών των αρχών Αυγούστου, με το περιθώριο για περαιτέρω άνοδο να περιορίζεται εκτός εάν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις νέας κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ, και κυρίως ουσιαστικές ζημιές σε δεξαμενόπλοια ή πετρελαϊκές υποδομές.