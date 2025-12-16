Πετρέλαιο: Νέες απώλειες με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία – Στα 27 ευρώ το αέριο

Η πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία που θα σημάνει άρση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο οδήγησε εκ νέου σε απώλειες στις τιμές του πετρελαίου την Τρίτη.

Τα futures του Brent υποχωρούν 0,6%, στα 60,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση 0,56% στα 56,48 δολάρια το βαρέλι.

«Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε καθώς η αγορά αξιολόγησε τα σημάδια αισιοδοξίας για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα.

«Αυτό προκάλεσε ανησυχίες ότι οι πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών θα αρθούν τελικά, ενισχύοντας την ήδη καλά εφοδιασμένη αγορά».

Παράλληλα, τα αδύναμα οικονομικά στοιχεία της Κίνας που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα ενίσχυσαν περαιτέρω τις ανησυχίες ότι η παγκόσμια ζήτηση ενδέχεται να μην είναι αρκετά ισχυρή για να απορροφήσει την πρόσφατη αύξηση της προσφοράς, ανέφερε ο αναλυτής της IG Market Tony Sycamore σε σημείωμά του.

Στα 27 ευρώ το αέριο

Με πτώση 1,29% άνοιξε το πρωί της Τρίτης το φυσικό αέριο με την τιμή να κυμαίνεται στα 27,07 ευρώ τη μεγαβατώρα. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή από τον Απρίλιο του 2024.