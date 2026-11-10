Πετρέλαιο: Νέα αποκλιμάκωση στις τιμές

Υποχώρηση καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν κρίνει απαραίτητη την εκδήλωση στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν «στην παρούσα φάση» περιόρισε τους φόβους για παρατεταμένες αναταράξεις στον εφοδιασμό της μέσης Ανατολής.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του Brent υποχωρούν 0,9%, διαμορφούμενα στα 91,74 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) καταγράφει πτώση 0,96%, στα 86,07 δολάρια, έχοντας νωρίτερα καταγράψει απώλειες της τάξεως του 1%. Σημειώνεται ότι χθες το Brent έκλεισε με ισχυρή υποχώρηση 5,85%, διολισθαίνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Αυγούστου.

Η υποχώρηση των τιμών καταγράφεται στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ περί αναστολής νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, εξέλιξη που ακολούθησε διπλωματικές επαφές με ηγέτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός του Κατάρ κατά τις συνομιλίες του στον Λευκό Οίκο. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι προτίθεται να διατηρήσει προς το παρόν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, οι επενδυτές επικεντρώνονται στον πιο καθησυχαστικό τόνο του Λευκού Οίκου έναντι της Τεχεράνης, καθώς, παρά τα μεμονωμένα περιστατικά κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, η κατάσταση δεν έχει κλιμακωθεί σε βαθμό που να επιβάλει εκ νέου αυξημένο premium κινδύνου στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, στην πλευρά της προσφοράς, η παραγωγή του ΟΠΕΚ σημείωσε άνοδο τον Οκτώβριο, με αιχμή την αυξημένη αποδέσμευση ποσοτήτων από τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ, παρά τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές. Συνολικά, το Brent έχει υποχωρήσει κατά περίπου 22% από το υψηλό εξάμηνου των 118 δολαρίων που είχε καταγράψει στις 30 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει. Αναλυτές του Eurasia Group εκτιμούν ότι οι τιμές του Brent δύσκολα θα διασπάσουν καθοδικά το όριο των 90 δολαρίων χωρίς διαρκή σημάδια αποκλιμάκωσης ή μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ διατηρούνται υψηλοί.