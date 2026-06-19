Πετρέλαιο: Μικρή άνοδος καθώς ανοίγουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και η προσοχή στρέφεται στη ζήτηση

Το πετρέλαιο κινήθηκε με διακυμάνσεις την Παρασκευή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν και τις ενδείξεις ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ ανακάμπτει.

Τα futures του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, παράδοσης Αυγούστου σημείωναν μικρή άνοδο κατά 0,11% στα 79,94 δολάρια το βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσαν άνοδο 0,69% στα 77,13 δολάρια το βαρέλι

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι δεξαμενόπλοια που μετέφεραν περισσότερα από 12 εκατομμύρια βαρέλια διέπλευσαν το στενό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι Ιρανοί, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δεν πυροβόλησαν εναντίον κανενός πλοίου στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους. «Μέχρι στιγμής, τηρούν τη δική τους πλευρά της δέσμευσης».

Ξεχωριστά, ο Γενικός Γραμματέας του OPEC, Χαϊθάμ Αλ Γκάις, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξή του στο CNBC ότι ο οργανισμός δεν αναμένει κορύφωση της ζήτησης πετρελαίου στο ορατό μέλλον, απορρίπτοντας παράλληλα τις προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για επικείμενη υπερπροσφορά.

«Εστιάζουμε στα θεμελιώδη μεγέθη και όχι στο να ενσωματώνουμε πολλά “αν” και “αλλά” στις προβλέψεις μας. Αντίθετα, επικεντρωνόμαστε στους πραγματικούς αριθμούς», είπε.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να κινηθούν βραχυπρόθεσμα μεταξύ 75 και 82 δολαρίων το βαρέλι, με το Brent να βρίσκεται περίπου 36% χαμηλότερα από το υψηλό που είχε καταγράψει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, δήλωσε στο CNBC μέσω email ο Τιάγκο Λασέρντα, αναλυτής αγοράς στην Axi.

«Η προσοχή στρέφεται γρήγορα στο κατά πόσο το φυσικό άνοιγμα της διόδου θα ακολουθήσει πράγματι. Οι μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές δεν έχουν ακόμη επαναλάβει τις διελεύσεις και τα ασφάλιστρα παραμένουν αυξημένα, γεγονός που δείχνει ότι η αγορά παραμένει επιφυλακτική ως προς την ταχύτητα της ομαλοποίησης», ανέφερε ο Λασέρντα.