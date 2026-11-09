Πετρέλαιο: Μεγάλη πτώση μετά τα μηνύματα αυτοσυγκράτησης του Τραμπ απέναντι στο Ιράν – «Βουτιά» άνω του 6% για το Brent

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τις οποίες υποβάθμισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πλοία κοντά στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθούν να διατηρούν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο CNN ότι θεωρεί εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, ωστόσο, και οι δύο χώρες ανέφεραν περιστατικά επιθέσεων κατά πλοίων κοντά ή εντός του Στενού του Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent παράδοσης Ιανουαρίο υκαταγράφει βουτιά 6,75% στα 91,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Δεκεμβρίου χάνει 5,41% στα 85,94 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το Brent κατέγραψε βουτιά 16% την περασμένη εβδομάδα, υποχωρώντας έως τα 93,22 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από την έναρξη της πανδημίας Covid-19.

«Αυτό φαίνεται να έχει ενισχύσει την τάση του sell-off, καθώς διαμορφώνονται προσδοκίες για ειρήνη, παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην πράξη δεν παρουσιάζουν σημάδια αποκλιμάκωσης», ανέφεραν οι αναλυτές της TACenergy σε σημείωμά τους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει πλήττοντας αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την έναρξη μιας ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος αρμόδιος για θέματα ασφαλείας δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, εάν η Ουάσιγκτον δεν προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την εκπλήρωση των επτά όρων που προβλέπονται σε προσωρινή συμφωνία η οποία συνήφθη τον Ιούνιο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν υπογράμμισαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα, την ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών για τον περιορισμό της περιφερειακής κρίσης, καθώς και για τη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας.