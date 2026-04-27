Πετρέλαιο: Έφτασε τα 107 δολάρια – Οι προβλέψεις της Goldman Sachs για το δ’ τρίμηνο

Έως και 2% ανέβηκε τη Δευτέρα η τιμή του Brent καθώς αφενός οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν κατέρρευσαν, αφετέρου, οι αποστολές μέσω των Στενού του Ορμούζ παρέμειναν περιορισμένες, διατηρώντας τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα.

Στις 07:00 ώρα Ελλάδος τα futures του Brent καταγράφουν άνοδο 1,2% στα 106,61 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 0,95% στα 95,30 δολάρια το βαρέλι.

Την περασμένη εβδομάδα, το Brent και το WTI κατέγραψαν κέρδη σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα, τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από την έναρξη του πολέμου.

Η Τεχεράνη έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό το στενό, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν. Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη, με μόνο ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων να εισέρχεται στον Κόλπο την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία αποστολής από την Kpler.