Πετρέλαιο: Διατηρείται κάτω από τα 100 δολάρια – Το εφιαλτικό σενάριο για 190 δολάρια

Χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις σε σχέση με χθες κινούνται οι τιμές του πετρελαίου παρά την εύθραυστη εκεχειρία και τη μη απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από το Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent καταγράφει άνοδο 0,4% στα 96,28 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό παραμένει αμετάβλητο (+0,07%) στα 97,94 δολάρια.

Για αυτήν την εβδομάδα, και τα δύο συμβόλαια έχουν χάσει μέχρι στιγμής 11%, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Ιούνιο του 2025.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα πετρελαίου της χώρας κατά περίπου 600.000 βαρέλια την ημέρα και την απόδοση του αγωγού Ανατολής-Δύσης κατά περίπου 700.000 βαρέλια την ημέρα, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη, επικαλούμενο επίσημη πηγή στο Υπουργείο Ενέργειας.

Οι ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην εφοδιασμό με πετρέλαιο εντάθηκαν μετά την έκθεση, ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα της Παρασκευής.

«Το αρχικό κύμα ανακούφισης μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για δύο εβδομάδες κατάπαυσης του πυρός έδωσε γρήγορα τη θέση του σε υποκείμενες αμφιβολίες», δήλωσε ο αναλυτής αγοράς της IG, Tony Sycamore, σε σημείωμα.

Η κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού παρέμεινε πολύ κάτω από το 10% του κανονικού όγκου την Πέμπτη, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν θέλει να χρεώνει τέλη για τα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε αξιωματούχος της Τεχεράνης στο Reuters στις 7 Απριλίου.

«Το Brent μπορεί να φτάσει 190 δολάρια»

Οι τιμές του Brent ίσως φτάσουν τα 190 δολάρια το βαρέλι εάν οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο, δήλωσε ο John Paisie, πρόεδρος της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Stratas Advisors.

«Εάν το Ιράν επιτρέψει την αύξηση των ροών, η τιμή του πετρελαίου θα είναι πιο συγκρατημένη, αλλά θα παραμείνει πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα».

Περίπου 50 υποδομές στον Κόλπο έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά τη διάρκεια σχεδόν έξι εβδομάδων από την έναρξη της σύγκρουσης και περίπου 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ικανότητας διύλισης πετρελαίου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με την JPMorgan.