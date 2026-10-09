Πετρέλαιο: Ασύμφορες οι εισαγωγές αμερικανικού αργού στην Ασία

Η εκτόξευση των ναύλων δεξαμενόπλοιων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα καθιστά το αμερικανικό αργό ασύμφορο για τα ασιατικά διυλιστήρια, τα οποία αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με εμπόρους πετρελαίου και ναυλομεσίτες.

Το κόστος ναύλωσης υπερδεξαμενόπλοιου VLCC για τη μεταφορά δύο εκατομμυρίων βαρελιών από τον Κόλπο του Μεξικού στην Κίνα τον Νοέμβριο έφτασε αυτή την εβδομάδα τα 80 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Simpson, Spence & Young στην LSEG. Οι ναύλοι αντιστοιχούν πλέον σε 40 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι 8,60 δολαρίων πριν από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν τον Φεβρουάριο.

Η επιβάρυνση, σχεδόν η μισή αξία ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης WTI, έχει καταστήσει μη συμφέρουσες τις συγκεκριμένες μεταφορές. Τα ασιατικά διυλιστήρια εξετάζουν πλέον το πετρέλαιο Murban των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του οποίου η προσαύξηση τιμής έναντι του Dubai ξεπέρασε την Πέμπτη τα 11 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι Αμερικανοί προμηθευτές ενδέχεται να μειώσουν τις προσφορές τους, ενώ εμπορικές εταιρείες στρέφονται σε μικρότερα δεξαμενόπλοια. Η αναλύτρια της Sparta Commodities, Τζουν Γκο, επισήμανε ότι το αυξημένο μεταφορικό κόστος απαιτεί υψηλότερα περιθώρια στα διυλισμένα προϊόντα, ώστε η διύλιση να παραμένει κερδοφόρα.

Η ιαπωνική Cosmo Oil έκλεισε προσωρινά VLCC έναντι 81 εκατ. δολαρίων για φόρτωση στις 19-21 Νοεμβρίου. Αντίθετα, οι προσπάθειες της νοτιοκορεατικής SK Energy και της Trafigura για ναυλώσεις 76-77 εκατ. δολαρίων απέτυχαν.

Η Trafigura ναύλωσε το μικρότερο Torm Hilde, χωρητικότητας περίπου 600.000 βαρελιών, έναντι 24 εκατ. δολαρίων για μεταφορά στην Ιαπωνία, ενώ αντίστοιχη συμφωνία της Vitol για τη Νότια Κορέα, αξίας 27 εκατ. δολαρίων, δεν ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με τη Sparta Commodities, οι ναύλοι VLCC στις διαδρομές προς την Ασία έχουν αυξηθεί πάνω από 300% από τα μέσα Αυγούστου. Οι προσδοκίες για περαιτέρω αποδέσμευση αμερικανικών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου ενισχύουν επίσης τους ναύλους.

Η παράκαμψη του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο και η αυξημένη ζήτηση περιορίζουν τα διαθέσιμα δεξαμενόπλοια.

Το Murban κοστίζει πλέον περίπου δύο δολάρια λιγότερα ανά παραδοθέν βαρέλι από το WTI. Εναλλακτική αποτελεί και το αργεντίνικο Medanito, αν και ορισμένα διυλιστήρια ενδέχεται να συνεχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο για λόγους ασφάλειας εφοδιασμού.