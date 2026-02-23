Πετρέλαιο: Απώλειες άνω του 1% – Η Goldman Sachs αναθεωρεί τις προβλέψεις της για το δ’ τρίμηνο 2026

ΗGoldman Sachs αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου θεωρώντας πως δεν θα υπάρξει διακοπή εφοδιασμού λόγω Ιράν ενώ διατήρησε την άποψή της για πλεόνασμα.

Συγκεκριμένα, αύξησε τις προβλέψεις της για το Brent και το αμερικανικό αργό για το δ’τρίμηνο του 2026 κατά 6 δολάρια, στα 60 και 56 δολάρια αντίστοιχα.

Για το έτος, αναμένει τώρα ότι η μέση τιμή του Brent θα είναι 64 δολάρια το βαρέλι, από 56 δολάρια προηγουμένως, και του αμερικανικού αργού θα είναι 60 δολάρια, από 52 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από 1% τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών, μετριάζοντας τους φόβους για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το Brent υποχωρεί 1,1% στα 70,96 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό επίσης καταγράφει απώλειες 1,1% στα 65,71 δολάρια το βαρέλι.

Η Goldman Sachs διατήρησε την πρόβλεψή της για το πλεόνασμα του 2026 στα 2,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd), υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει σημαντική διακοπή της προσφοράς αλλά και ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η τράπεζα δήλωσε ότι το πλεόνασμα του 2026 αντικατοπτρίζει την αντιστάθμιση των υποβαθμίσεων της προσφοράς και της ζήτησης κατά 0,2 εκατομμύρια bpd λόγω της ελαφρώς πιο ήπιας ανάπτυξης στην Ασία.

Παράλληλα, υποβάθμισε τις προοπτικές της για την προσφορά του 2026 για το Καζακστάν, τη Βενεζουέλα, το Ιράν και το Ιράκ λόγω των απωλειών στην παραγωγή, ενώ αναβάθμισε τις προσδοκίες για την προσφορά για την Αμερική και στις βασικές χώρες του ΟΠΕΚ με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Η Goldman, ωστόσο, αναμένει κινδύνους πτωτικής πορείας 5 δολαρίων για το Brent και 8 δολαρίων για το αμερικανικό αργό για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, εάν η πιθανή άρση των κυρώσεων για το Ιράν ή τη Ρωσία επιταχύνει την αύξηση των αποθεμάτων και ξεκλειδώσει υψηλότερη προσφορά μακροπρόθεσμα.

Τέλος, αναμένει ότι οι τιμές του Brent και του WTI θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 65 και 61 δολάρια αντίστοιχα το 2027 και θα αυξηθούν στα 70 και 66 δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2027, λόγω της ισχυρής ζήτησης και της επιβράδυνσης της αύξησης της προσφοράς.