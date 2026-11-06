Πετρέλαιο: Απώλειες 12% κατέγραψε η εβδομάδα παρά τη σημερινή ανάκαμψη

Σε τροχιά σημαντικής εβδομαδιαίας πτώσης βρίσκονται οι τιμές του πετρελαίου, υπό το βάρος των προσδοκιών για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις αμερικανικές εκλογές.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του πετρελαίου τύπου Brent παράδοσης Ιανουαρίου καταγράφουν άνοδο 1,37%, στα 99,64 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ξεπεράσει προσωρινά και το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύεται 0,97%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι.

Παρά τη διήμερη ανοδική αντίδραση, ο απολογισμός της εβδομάδας παραμένει έντονα αρνητικός, με το Brent να διολισθαίνει κατά 12% και το WTI κατά 12,1%. Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη θεαματική πτώση των τιμών νωρίτερα εντός της εβδομάδας, όταν τα αποτελέσματα των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών έδωσαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς. Η πολιτική αυτή αλλαγή τροφοδότησε σενάρια για πιθανή διπλωματική εκτόνωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, η οποία διανύει ήδη τον ένατο μήνα της. Μάλιστα, την Τετάρτη το πετρέλαιο σημείωσε «βουτιά» 8%, υποχωρώντας σε χαμηλά διμήνου.

Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε γρήγορα όταν το κύμα νέων επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης και της Πέμπτης, επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για διαταραχές στη ναυσιπλοΐα της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας αρτηρίας.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η ανοδική κίνηση της Παρασκευής συνιστά μια τεχνική ανάκαμψη από τις ισχυρές πιέσεις που προηγήθηκαν, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως τα θεμελιώδη προβλήματα παραμένουν. Όπως σημειώνεται, οι κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ δεν εξανεμίζονται από το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, και όσο δεν υπάρχει μια σαφής και ασφαλής δίοδος για τα δεξαμενόπλοια, οι τιμές του πετρελαίου θα διατηρούν τη στήριξή τους στις υποχωρήσεις, παραμένοντας παράλληλα ευάλωτες σε απότομες ανατιμήσεις με κάθε νέα όξυνση της κρίσης.

Ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και οι αναφορές της Τεχεράνης για επιθέσεις σε ακόμα τρία δεξαμενόπλοια στην περιοχή, την ώρα που στοιχεία από τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO επιβεβαιώνουν ότι η συχνότητα των χτυπημάτων κατά πετρελαιοφόρων παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ.