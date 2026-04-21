Πετρέλαιο: Αποκλιμάκωση στις τιμές – Οι προβλέψεις της Citi για το β’ τρίμηνο

Υποχώρηση 1% καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα.

Τα futures του Brent καταγράφουν μείωση 0,6% στα 94,94 δολάρια ενώ το αμερικανικό αργό στα συμβόλαια Μαΐου σημειώνει πτώση 1,1% στα 88,59 δολάρια.

Αμφότεροι οι δείκτες σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, με το Brent να σημειώνει άνοδο 5,6% και το αμερικανικό αργό να σημειώνει άνοδο 6,9%, αφού το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι επενδυτές επικεντρώνονται στην πιθανότητα οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα να οδηγήσουν στην επέκταση της υπάρχουσας εκεχειρίας ή σε μια τελική συμφωνία, αν και η πιθανότητα περαιτέρω συγκρούσεων και αναταράξεων στις ροές πετρελαίου παραμένει.

«Συνεχίζουμε να κλίνουμε προς την υπογραφή ενός Μνημονίου Κατανόησης ή/και την παράταση της εκεχειρίας αυτή την εβδομάδα, ενδεχομένως εξελισσόμενη σε μια ευρύτερη συμφωνία», ανέφεραν οι αναλυτές της Citi σε σημείωμα. «Τούτου λεχθέντος, παραμένουμε έτοιμοι να στραφούμε προς ένα πιο παρατεταμένο σενάριο αναστάτωσης σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν αυτή την εβδομάδα».

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα μέσω του Ορμούζ, παρέμεινε περιορισμένη τη Δευτέρα.

Οι προβλέψεις της Citi

Εάν οι αναταράξεις στο Ορμούζ συνεχιστούν για έναν ακόμη μήνα, οι συνολικές απώλειες μπορούν να ανέλθουν σε περίπου 1,3 δις. βαρέλια, με τις τιμές πιθανότατα να πλησιάζουν τα 110 δολάρια το βαρέλι το β’ τρίμηνο του 2026, ανέφερε η Citi.

Στο μεταξύ, το Κουβέιτ κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές πετρελαίου λόγω του αποκλεισμού του στενού, ανέφερε το Bloomberg News.

Οι υψηλότερες τιμές που προκλήθηκαν από το κλείσιμο του στενού έχουν μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου κατά περίπου 3% μέχρι στιγμής, ανέφεραν οι αναλυτές της Societe Generale σε σημείωμα προς τον πελάτη.

Ο κίνδυνος «κλίνει προς μεγαλύτερες απώλειες όσο περισσότερο καθυστερεί η ομαλοποίηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει «πλήρη ομαλοποίηση» για την προσφορά μόνο στα τέλη του 2026.