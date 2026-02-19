Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές εν μέσω ανησυχιών για αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν την αντιπαράθεση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα και οι δύο πλευρές ενίσχυαν τη στρατιωτική τους δραστηριότητα σε μια κρίσιμη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή.

Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 0,18%, στα 70,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) αυξήθηκε κατά 0,26%, φθάνοντας τα 65,36 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι, άνοδο άνω του 4% σημείωσε το πετρέλαιο την Τετάρτη, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές προεξόφλησαν πιθανές διαταραχές στην προσφορά λόγω ανησυχιών για σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.

Η βασική ανησυχία για την αγορά πετρελαίου είναι ότι μια κλιμάκωση της έντασης θα μπορούσε να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανέφεραν αναλυτές της ANZ. Περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό.

«Η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει, αλλά η επικρατούσα άποψη είναι ότι μια πλήρους κλίμακας ένοπλη σύγκρουση είναι απίθανη, γεγονός που οδηγεί σε στάση αναμονής», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικουκάβα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δεν επιθυμεί απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και, ακόμη κι αν υπάρξει στρατιωτική δράση, αυτή πιθανότατα θα περιοριστεί σε βραχυπρόθεσμα αεροπορικά πλήγματα», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τετάρτη ότι σημειώθηκε μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε ορισμένα ζητήματα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένεται να επιστρέψει με περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το Ιράν εξέδωσε NOTAM ότι σχεδιάζει εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές του νότου την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τη διπλωματική εμπλοκή με την Τεχεράνη ή θα επιλέξει «μια άλλη επιλογή».

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, σε αντίθεση με τις προβλέψεις δημοσκόπησης του Reuters που ανέμεναν αύξηση των αποθεμάτων κατά 2,1 εκατομμύρια βαρέλια έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Η επίσημη έκθεση αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) αναμένεται να δημοσιευθεί την Πέμπτη.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο 6,60% στα 31,85 ευρώ ανά μεγαβατώρα, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των γεωπολιτικών κινδύνων. Η εν λόγω άνοδος αντανακλά στις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις αποστολές LNG και πετρελαίου μέσω των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.