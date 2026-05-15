Πετρέλαιο: Άνοδος μετά τη δήλωση Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράζει αμερικανικό αργό

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να προχωρήσει σε αγορές αμερικανικού πετρελαίου, ύστερα από τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ

Συγκεκριμένα, το brent σημειώνει κέρδη κατά 1,22% στα 107,01 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό 1,29% στα 102,51 δολάρια ανά βαρέλι.

«Συμφώνησαν ότι θέλουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάνε στο Τέξας και θα αρχίσουμε να στέλνουμε κινεζικά πλοία στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στην Αλάσκα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Σι.

Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις αγορές ενέργειας. Το CNBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις κινεζικές αρχές για σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε επίσης μετά τη συμφωνία των δύο ηγετών ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχου του Λευκού Οίκου, ο Σι Τζινπίνγκ ξεκαθάρισε παράλληλα την αντίθεση της Κίνας «στη στρατιωτικοποίηση των Στενών και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση τους».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι η Κίνα θα εργαστεί παρασκηνιακά για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

«Είναι ξεκάθαρα προς το συμφέρον τους να ανοίξουν ξανά τα Στενά», υπογράμμισε.