Πετρέλαιο: Άνοδος 2% μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν, με τις αγορές να παραμένουν σε καθεστώς έντονης νευρικότητας καθώς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονταν κατά 1,98 δολάρια ή 2,1%, φτάνοντας στα 98,12 δολάρια το βαρέλι τα ξημερώματα, μετά τη χθεσινή πτώση 7%.

Το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώνεται στα 91,79 δολάρια το βαρέλι, ελαφρώς υψηλότερα από την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης της Δευτέρας, αλλά χαμηλότερα κατά 5% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Δεν υπήρξε επίσημη συνεδρίαση τη Δευτέρα στις ΗΠΑ λόγω της αργίας της Memorial Day.

Σύμφωνα με τον Μάικλ ΜακΚάρθι, διευθύνοντα σύμβουλο της επενδυτικής πλατφόρμας Moomoo Australia, οι τιμές είχαν υποχωρήσει προσωρινά λόγω ελπίδων για ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν και οι ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ ενίσχυσαν εκ νέου το Brent και διεύρυναν τη διαφορά τιμής με το WTI.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τρίτη ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενδέχεται να χρειαστούν “μερικές ημέρες ακόμη”, περιορίζοντας τις προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης. Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε “αμυντικές επιχειρήσεις” στο νότιο Ιράν.

Η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά διακόψει σχεδόν όλη τη μη ιρανική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης, επηρεάζοντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας βρίσκονταν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί ήδη τρεις μήνες.

Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη ανέφεραν πρόοδο προς ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και περίοδο 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας.

Η ιαπωνική Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή, μετέδωσε ότι το Ιράν θα απομακρύνει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ εντός 30 ημερών από πιθανή συμφωνία, επιτρέποντας στη συνέχεια την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση πλοίων όλων των χωρών, ενώ θα σταματήσει και η επιβολή τελών διέλευσης.

“Οι traders ποντάρουν έντονα στο ότι μια συμφωνία θα επιτρέψει τελικά την αποδέσμευση των δεξαμενόπλοιων που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ εδώ και μήνες”, σχολίασε ο Τιμ Γουότερερ της KCM Trade.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τρία δεξαμενόπλοια LNG διέσχισαν τα Στενά τις τελευταίες ημέρες με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ και ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό και τελικό προορισμό την Κίνα κατάφερε να αποπλεύσει έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινησίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα το αίτημά του προς το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του προς καταστροφή.

“Πρόκειται για μια σαφή υπενθύμιση ότι η συμφωνία μπορεί ακόμη να καταρρεύσει την τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και στις πέντε προηγούμενες προσπάθειες”, προειδοποίησε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ.