Πετρέλαιο: Ανακάμπτουν οι τιμές μετά τις νέες επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Άνοδο σημειώνουν σήμερα, μετά τα χθεσινά χαμηλά διμήνου, οι τιμές στο πετρέλαιο καθώς οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ εξουδετέρωσαν την αρχική αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Το Brent σημειώνει άνοδο 0,8% στα 92,24 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού αργού κινούνται επίσης ανοδικά -,3% στα 86,37 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, οι ελπίδες για πιθανή διπλωματική προσέγγιση και εκεχειρία εξανεμίστηκαν, μετά τις διαψεύσεις από την πλευρά της Τεχεράνης περί ύπαρξης ενεργών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές αποκλιμάκωσης διατηρεί υψηλά τα ασφάλιστρα κινδύνου στις διεθνείς συναλλαγές, αποτρέποντας περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών.

Παράλληλα, οι πιθανότητες υποχώρησης των τιμών περιορίζονται από τα θεμελιώδη δεδομένα της προσφοράς. Η σημαντική αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διυλιστική δραστηριότητα στη Ρωσία λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών πληγμάτων στις υποδομές της, δημιουργούν ένα εύθραυστο σκηνικό.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα διακοπή στις θαλάσσιες οδούς κρίσιμης σημασίας μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.