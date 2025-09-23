Πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας έπληξε η Ουκρανία

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής ρωσικού πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Στην Σαμάρα ο στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές , ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο με ανάρτηση το στην εφαρμογή Telegram.

Στο Μπριάνσκ έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωση του.

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters