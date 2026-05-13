Πέθανε στα 47 του ο Τζέισον Κόλινς – Ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ που δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφυλος

Πέθανε σε ηλικία 47 ετών ο πρώην αθλητής του NBA, Τζέισον Κόλινς, ο πρώτος ενεργός άνδρας αθλητής σε μια μεγάλη αμερικανική επαγγελματική ομαδική αθλητική ομάδα που αποκάλυψε ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Κόλινς που την τελευταία δεκαετία διετέλεσε παγκόσμιος πρεσβευτής του αθλήματος απεβίωσε μετά από «ηρωική μάχη με το γλοιοβλάστωμα», όπως ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το NBA.

Είχε δηλώσει στο ESPN τον Νοέμβριο ότι του είχε διαγνωστεί γλοιοβλάστωμα σταδίου 4, μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου και υποβαλλόταν σε θεραπείες για να σταματήσει η εξάπλωση της μη χειρουργήσιμης νόσου.

Τον περασμένο χειμώνα ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη για να υποβληθεί σε πειραματικές θεραπείες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι θεραπείες αυτές ήταν αρκετά αποτελεσματικές ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του NBA All-Star Weekend στο Λος Άντζελες και να πάει σε έναν αγώνα στο πανεπιστήμιο του, το Στάνφορντ.

Ωστόσο, ο καρκίνος επανήλθε πρόσφατα και ο Κόλινς πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Τζέισον Κόλινς, ο αγαπημένος μας σύζυγος, γιος, αδελφός και θείος, απεβίωσε μετά από έναν γενναίο αγώνα ενάντια στο γλοιοβλάστωμα», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που δημοσιεύθηκε μέσω της NBA. «Ο Τζέισον άλλαξε ζωές με απροσδόκητους τρόπους και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσους τον γνώριζαν, αλλά και για όσους τον θαύμαζαν από μακριά. Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη και τις προσευχές όλων τους τελευταίους οκτώ μήνες, καθώς και για την εξαιρετική ιατρική φροντίδα που έλαβε ο Τζέισον από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα λείψει πολύ στην οικογένειά μας».

«Η επίδραση και η επιρροή του Τζέισον Κόλινς ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ, καθώς συνέβαλε στο να γίνουν το NBA, το WNBA και η ευρύτερη αθλητική κοινότητα πιο ανοιχτές και φιλόξενες για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε ο επίτροπος του NBA, Άνταμ Σίλβερ.

«Κατά τη διάρκεια της 13ετούς καριέρας του στο ΝΒΑ, αλλά και μέσα από το αφοσιωμένο έργο του ως πρεσβευτής του προγράμματος NBA Cares, έδωσε το παράδειγμα της εξαιρετικής ηγετικής ικανότητας και του επαγγελματισμού. Ο Τζέισον θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για το γεγονός ότι έσπασε φράγματα, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά που χαρακτήριζαν τη ζωή του και άγγιξαν τόσους πολλούς άλλους. Εκ μέρους του ΝΒΑ, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον σύζυγο του Τζέισον, τον Μπράνσον, καθώς και στην οικογένειά του, τους φίλους και τους συναδέλφους του σε όλα τα πρωταθλήματά μας», προσέθεσε.

Του είχαν δώσει έως τρεις μήνες ζωής

Ο Κόλινς δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι ο καρκίνος διαγνώστηκε αφού αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συγκέντρωση.

Ο όγκος στον εγκέφαλο, όπως είπε, ήταν σαν «ένα τέρας με πλοκάμια που απλώνονταν στο κάτω μέρος του εγκεφάλου μου, με μέγεθος όσο μια μπάλα του μπέιζμπολ».

Ο Κόλινς είπε ότι οι γιατροί του είχαν αναφέρει, όταν του έγινε η αρχική διάγνωση, ότι θα είχε από έξι εβδομάδες έως τρεις μήνες ζωής αν δεν έκανε τίποτα για να αντιμετωπίσει τον ιδιαίτερα επιθετικό τύπο όγκου στον εγκέφαλό του.

«Άρχισα να ερευνώ το γλοιοβλάστωμα και όλες τις επιλογές μου. Ήθελα να μάθω τα πάντα γι’ αυτό που αντιμετώπιζα», έγραψε ο Κόλινς σε ένα άρθρο σε πρώτο πρόσωπο που δημοσίευσε το ESPN τον Δεκέμβριο.

«Ως αθλητής μαθαίνεις να μην πανικοβάλλεσαι σε στιγμές όπως αυτή. Αυτά είναι τα χαρτιά που μου μοιράστηκαν. Για μένα είναι σαν να λέω: “Σκάσε και πήγαινε να παίξεις εναντίον του Σακ”. Θέλεις την πρόκληση; Αυτή είναι η πρόκληση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση στο μπάσκετ από το να αντιμετωπίσεις τον Σακίλ Ο’Νιλ στην ακμή του, και το έχω κάνει αυτό», είχε προσθέσει.

Ο Κόλινς επέλεξε ένα θεραπευτικό σχέδιο που πίστευε ότι θα του εξασφάλιζε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής, δίνοντάς του παράλληλα την ευκαιρία να παρατείνει τη ζωή του πέρα από την αρχική πρόγνωση.

Κατάφερε να ολοκληρώσει τα αρχικά στάδια του θεραπευτικού του σχεδίου, αλλά ο καρκίνος επανήλθε πολύ γρήγορα για να μπορέσει να το ολοκληρώσει.

Ο Κόλινς αποσύρθηκε το 2014 μετά από μια καριέρα 13 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας αγωνίστηκε με τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, το Μέμφις, τη Μινεσότα, την Ατλάντα, τη Βοστώνη, την Ουάσινγκτον και επέστρεψε στους Νετς μετά τη μετακόμισή τους στο Μπρούκλιν. Στην καριέρα αγωνίστηκε σε 735 αγώνες, έχοντας 3,6 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.

Αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος σε ένα αφιέρωμα του περιοδικού Sports Illustrated το 2013, καθιστώντας τον τον πρώτο αθλητή που έχει κάνει μία τέτοια αποκάλυψει δημόσια και έχει αγωνιστεί σε κάποιο από τα τέσσερα κύρια αθλητικά πρωταθλήματα των ΗΠΑ.

Ξεκίνησε το άρθρο του για το Sports Illustrated το 2013, στο οποίο αποκάλυψε τη σεξουαλική του ταυτότητα, γράφοντας: «Είμαι ένας 34χρονος σέντερ της NBA. Είμαι μαύρος και είμαι ομοφυλόφιλος».

Την εποχή που δημοσιεύτηκε το άρθρο ήταν ελεύθερος και, ως εκ τούτου, δεν ήταν σαφές αν η αποκάλυψη της σεξουαλικής του ταυτότητας θα σήμαινε το τέλος της καριέρας του στην NBA.

«Όταν αποφάσισα να αποκαλύψω την ομοφυλοφιλία μου, δεν υπήρξε κανένα σκάνδαλο ή κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Κόλινς στο ESPN τον Νοέμβριο. «Ήταν κάτι σαν: νιώθω ότι είμαι αρκετά καλός για να παίξω στο ΝΒΑ και, παρεμπιπτόντως, είμαι ομοφυλόφιλος. Απλά για να ξέρουν όλοι τα πράγματα όπως έχουν, αυτή είναι η θέση μου. Ευτυχώς, οι Νετς ήταν η μόνη ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστώ», προσέθεσε.

Τελικά οι Μπρούκλιν του έδωσαν την ευκαιρία. Ο Κόλινς έπαιξε 22 αγώνες για τους Νετς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2013-14, μαζί με τους συμπαίκτες του Κέβιν Γκάρνετ, Πολ Πιρς, Μπρουκ Λόπεζ και Τζο Τζόνσον. Προπονητής της ομάδας ήταν ο Τζέισον Κιντ, με τον οποίο ο Κόλινς είχε παίξει ως συμπαίκτης στην ομάδα των Νιου Τζέρσεϊ Νετς που έφτασε στους τελικούς του ΝΒΑ το 2002-03.

Όταν αποκάλυψε τη διάγνωσή του στον κόσμο, είπε ότι του θύμισε την απόφασή του να αποκαλύψει δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2013. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν «τα καλύτερα της ζωής μου», είπε.

«Η ζωή σου είναι πολύ καλύτερη όταν εμφανίζεσαι ως ο αληθινός εαυτός σου, χωρίς να φοβάσαι να είσαι ο αληθινός εαυτός σου, δημόσια ή ιδιωτικά. Αυτός είμαι εγώ. Αυτό είναι που αντιμετωπίζω», προσέθεσε.

«Αυτό πονάει. Ο Τζέισον Κόλινς ήταν πρωτοπόρος. Είχε θάρρος όπως δεν έχετε ξαναδεί. Ήταν ένας απίστευτος συμπαίκτης. Και το γεγονός ότι τον είχα στο Μπρούκλιν στην αρχή της προπονητικής μου πορείας σήμαινε πάρα πολλά για μένα. Όσοι τον γνώριζαν ήταν τυχεροί που μπορούσαν να τον αποκαλούν φίλο. Ήδη μας λείπεις, αδερφέ μου. Αναπαύσου εν ειρήνη», ανέφερε ο Τζέισον Κιντ σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι ομάδες που αγωνίστηκε εξέφρασαν τα συλλυπυτύριά τους για την απώλεια του Τζέισον Κόλινς. «Μας συγκλονίζει η είδηση του θανάτου του Τζέισον Κόλινς. Ο Τζέισον αγωνίστηκε για οκτώ σεζόν με τη φανέλα των Νετς, συμβάλλοντας καθοριστικά σε μια εποχή-ορόσημο για την ομάδα μας και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις ομάδες μας που κατέκτησαν δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα της Ανατολικής Περιφέρειας το 2002 και το 2003. Ήταν μια σταθερή παρουσία στα αποδυτήριά μας – ανιδιοτελής, σκληρός και βαθιά σεβαστός από τους συμπαίκτες, τους προπονητές και το προσωπικό. Όσοι ήταν κοντά στον Τζέισον κάθε μέρα τον γνώριζαν όχι μόνο ως αθλητή, αλλά και ως έναν πραγματικά ευγενικό και στοχαστικό άνθρωπο που ένωνε τους ανθρώπους. Η επίδρασή του εκτεινόταν πολύ πέρα από το γήπεδο, ενώ το θάρρος και η αυθεντικότητά του συνέβαλαν στην πρόοδο του αθλήματος – και του κόσμου. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. Ο Τζέισον θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας των Νετς και θα μας λείψει βαθιά», ανέφεραν οι Μπρούκλιν Νετς.

«Ο Τζέισον Κόλινς ήταν ένα αγαπητό μέλος της οικογένειας των Σέλτικς. Ήταν πρωτοπόρος στο ΝΒΑ και στον επαγγελματικό αθλητισμό και είμαστε ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία να νιώσουμε την επίδρασή του στη Βοστώνη. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη», ανέφεραν οι Μπόστον Σέλτικς.

«Η επίδραση του Τζέισον Κόλινς στον οργανισμό των Ατλάντα Χοκς ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ατλάντα, αποδείχθηκε άψογος επαγγελματίας, ηγέτης και νικητής. Ως συμπαίκτης, κέρδισε τον σεβασμό όλων χάρη στην ταπεινότητα, τη σιωπηλή δύναμη και την ακεραιότητά του. Το θάρρος και η αυθεντικότητά του έσπασαν τα φράγματα στον κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού και θα αποτελούν μέρος της διαχρονικής κληρονομιάς του. Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Τζέισον και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους επηρεάστηκαν από τη ζωή του», ανέφεραν οι Ατλάντα Χοκς.

«Μας λυπεί βαθιά η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη των Ουίζαρντς , Τζέισον Κόλινς, μετά τη μάχη που έδωσε με το γλοιοβλάστωμα, και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους δικούς του», ανέφεραν από την πλευρά τους οι Ουάσινηγκτον Ουίζαρντς.

Η Ένωση Καλαθοσφαιριστών του NBA ανέφερε ότι είναι «περήφανη που θεωρεί τον Τζέισον δικό της μέλος».

«Το θάρρος του έσπασε τα φράγματα, καθιστώντας τον παγκόσμιο φάρο ελπίδας για την LGBTQ+ κοινότητα», ανέφερε η Ένωση σε δήλωσή της. «Εργάστηκε ακατάπαυστα για να προωθήσει την ένταξη στα αποδυτήρια, στα σχολεία και στις κοινότητες, προτρέποντας όλους μας να δείξουμε περισσότερη ενσυναίσθηση. Σήμερα, θρηνούμε μια καταστροφική απώλεια, ενώ ταυτόχρονα τιμούμε έναν πρωτοπόρο, του οποίου η κληρονομιά θάρρους και ένταξης θα αντηχεί για γενιές».

Πηγές: ESPN, BBC