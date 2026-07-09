Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η Μπόνι Τάιλερ

Θλίψη στον κόσμο της μουσικής προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μπόνι Τάιλερ . Η εμβληματική τραγουδίστρια, που σημάδεψε τη δεκαετία του ’80 με τις μεγάλες επιτυχίες της, πέθανε σε ηλικία 75 ετών, όπως ανακοίνωσαν η οικογένεια και οι συνεργάτες της.

Η Μπόνι Τάιλερ, η χαρακτηριστική φωνή πίσω από τη διαχρονική επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησαν η οικογένειά της και η ομάδα συνεργατών της μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της.

«Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι με βαθιά θλίψη ανακοινώνουν ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Μπόνι Τάιλερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία από τη δεκαετία του 1970 και κυρίως του 1980. Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των διεθνών charts και παραμένοντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Bonnie Tyler. AP

Η ασθένεια

Η τραγουδίστρια, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Τον Μάιο είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και στη συνέχεια είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα. Αν και τον Ιούνιο οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι είχε βγει από το κώμα, παρέμενε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

H μεγάλη πορεία της Μπόνι

Η Ουαλή τραγουδίστρια, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική με επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding Out for a Hero» και «It’s a Heartache», πέθανε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της.

Η Μπόνι Τάιλερ, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ποπ και της ροκ μουσικής των τελευταίων πέντε δεκαετιών, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά της μέσω ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της τραγουδίστριας.

Γεννημένη στο Σκίουεν της νότιας Ουαλίας, η Μπόνι Τάιλερ ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν την ανακάλυψε ο μάνατζερ Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι. Το πρώτο της μεγάλο βήμα έγινε με το «Lost in France», ενώ η μπαλάντα «It’s a Heartache» την καθιέρωσε διεθνώς, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόλυτη καταξίωση ήρθε το 1983 με το «Total Eclipse of the Heart», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της ποπ μουσικής. Το κομμάτι, σε μουσική και στίχους του Τζιμ Στάινμαν, έφτασε στην κορυφή των βρετανικών και αμερικανικών charts και χάρισε στην Τάιλερ παγκόσμια αναγνώριση.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της ερμήνευσε ακόμη μία διαχρονική επιτυχία, το «Holding Out for a Hero», που ακούστηκε στην ταινία Footloose και αργότερα γνώρισε νέα επιτυχία μέσα από το soundtrack του Shrek 2.

Στην πολύχρονη καριέρα της απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision το 2013 και το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για την προσφορά της στη μουσική.

Παρέμεινε ενεργή μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Το 2025 κυκλοφόρησε μια νέα dance εκδοχή του «Total Eclipse of the Heart» με τους Ντέιβιντ Γκέτα και Hypaton, ενώ φέτος το αυθεντικό τραγούδι ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές στο Spotify, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχησή του.

Η Μπόνι Τάιλερ αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 50 χρόνια, καθώς και μια σπουδαία μουσική κληρονομιά που σημάδεψε γενιές ακροατών σε όλο τον κόσμο.