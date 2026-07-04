Πέθανε σε ηλικία 43 ετών ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

Τη ζωή του σε ηλικία 43 ετών έχασε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Την είδηση του θανάτου του Γιάννη Δενδρινού έκανε γνωστή ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης σε ανάρτησή του.

«Ο Γιάννης ήταν στο δεύτερο έτος του Ωδείου Αθηνών όταν εγώ ήμουν στο πρώτο. Ένα ταλαντούχο, ευαίσθητο, χαμογελαστό, καλόκαρδο, δοτικό πλάσμα. Στον χώρο του θεάτρου υπάρχουν άγγελοι σαν τον Γιάννη, αλλά και τέρατα που δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Να μη νικήσουν τα τέρατα» έγραψε στη δημοσίευσή του ο κ. Τζωρτζάκης.

«Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης στην ανάρτησή του» ανέφερε.

Οι σπουδές στο Ωδείο Αθηνών, οι συμμετοχές στο θέατρο και τη μεγάλη οθόνη

Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε το 1983 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Σπούδασε κλασικό τραγούδι με τη Μάτα Κατσούλη και σύγχρονο – μιούζικαλ με το Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είχε συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών παραστάσων ως ηθοποιός μεταξύ των οποίων και τα:

Μαλλιά Κουβάρια, σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

Η Αρκούδα, σκηνοθεσία: Νίκος Καρδώνης, Αμφιθέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου

Το μωρό της Ρόζμαρι σε live streaming, σκηνοθεσία: Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Χίλιες και μια Ιστορίες, σκηνοθεσία: ομάδα Ντουθ, Εθνικό Θέατρο

Οιδίποδας Τύραννος του Σοφοκλή, σκηνοθεσία Ρίμας Τούμινας, Εθνικό Θέατρο – Θέατρο Βαχτάνγκοφ της Μόσχας

Ειρήνη του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης – μουσική: Νίκος Κυπουργός, Εθνικό Θέατρο

Τα Ταξίδια των Γκιούλ-Ιβέρ, σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπογδάνος, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η πλάνη με το αίσιο τέλος, σκηνοθεσία: Νικαίτη Κοντούρη, Εθνική Λυρική Σκηνή.

Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση συμμετείχε στην ταινία J.A.C.E. του Μενέλαου Καραμαγγιώλη και στην τηλεοπτική σειρά Καρυωτάκης σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά.

Παράλληλα, ήταν βοηθός σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Μια Τρελή Μέρα του Έρικ Εμ. Σμιτ, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Οδυσσεβάχ της Ξ. Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης και συσκηνοθέτησε μαζί με την Αναστασία Γιαννάκη και την Κατερίνα Λάττα την παράσταση Μαμ του Σάκη Σερέφα στο Skrow Theater.